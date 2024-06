Entenda sobre a nova cobrança de imposto nas compras internacionais - Reprodução

Vocês já estão sabendo sobre a “Taxa das Blusinhas”?

A medida foi aprovada pelo plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (5/6) e refere-se à cobrança de imposto de importação nas compras de até U$50,00 (R$260,00) feitas em plataformas de comércio eletrônico estrangeiras. Lojas queridinhas como Shein, AliExpress e Shopee são diretamente afetadas pela taxa fixa de 20% que será aplicada nas encomendas que atingem o valor a partir de agora.

Um estudo realizado pelo IAB Brasil constatou que, dos brasileiros com acesso à internet, 85% já realizaram algum tipo de compra online, e que quase metade dos usuários preferem adquirir novos produtos pela internet. Para muitos, o comércio através dessas plataformas é a melhor opção para quem deseja comprar produtos importados de maneira mais acessível.

Com a aprovação do projeto de lei que estabelece a taxação, as compras que ultrapassarem o valor de U$50,00 serão taxadas em 60% com um desconto de aproximadamente R$100,00 no valor total do tributo.

Mas o que isso muda no valor das minhas blusinhas?

Infelizmente, sinto te informar que a cobrança do imposto só aumenta o saldo final das compras que você já está acostumada a fazer. Os valores dos itens exibidos nos sites continuam os mesmos na hora da transação, a taxa só é aplicada quando a sua compra chega no Brasil e é comprovada como uma venda feita por varejistas.

Especialistas apontam que, para continuar pagando o mesmo nas comprinhas, tudo depende da postura das instituições que importam os produtos. Se as empresas optarem por repassar o valor do custo ao consumidor, o preço aumenta. Porém, se as mesmas assumirem o custo, o lucro vai ser reduzido mas o preço continua o mesmo.

A planejadora financeira Leticia Camargo explica que o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% — taxa que as empresas já pagavam antes da aprovação — viram, na prática, os novos 20%: “Por exemplo, uma blusinha importada que custa R$100,00 passará de R$117,00 para R$140,40 com o novo imposto”.

E aí, deu pra entender? Para vocês que, assim como eu, são fiéis às comprinhas online, fiquem atentas às mudanças vindas da “Taxa da Blusinha”!