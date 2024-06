A primeira dica é se valorizar, lembre-se de suas qualidades - Reprodução/ Internet

Publicado 09/06/2024 00:00

Entramos na semana do Dia dos Namorados! E para tornar a data mais especial, separamos algumas dicas para quem está sozinho. Ainda dá tempo de encontrar um novo amor e colocar os planos de conquista e sedução em prática. Confira as dicas para quem ainda não desistiu de ser feliz a dois:



- Valorize-se: o caminho na busca do amor pode ser tortuoso, a espera pode abalar a confiança após várias tentativas, por isso a primeira dica é se valorizar, lembre-se de suas qualidades e o que pode oferecer para um parceiro.



- O que é essencial para você? O relacionamento que tem mais chance de dar errado é aquele que não começa bem, isso acontece porque algumas pessoas querem começar cumprindo metas. Entenda quais características são importantes para encontrar no outro.



- Não faça comparações: Pare de pensar nos relacionamentos passados. Fazer comparações cria problemas trazidos por questões que a outra pessoa dificilmente pode controlar. Ficar preso a isso é se fechar para novas experiências.

PRESENTE COM AMOR

Um presente personalizado e único faz a diferença - Reprodução/ Internet

Perfumes, flores, bombons, roupas… Esses são os presentes tradicionais para o Dia dos Namorados. Mas se você quer surpreender o seu amor, a dica é fugir do comum. Faça uma escolha original e busque um presente que demonstre o seu amor de forma diferente. Um presente personalizado e único. Pode ser um cesta de café ou doces feita por você, um álbum de fotos e mensagens carinhosas, uma viagem romântica. O importante é surpreender.





RECEITA COM AMOR

Chocolate e amendoim são dois importantes ingredientes quando o assunto é amor. Eles têm estimulantes que proporcionam mais energia e libido, são afrodisíacos. Por isso, para turbinar o seu Dia dos Namorados, que tal um Pavê de Chocolate com Amendoim? Anote a receita que vai ajudar a aguçar os sentidos e apimentar a relação.



Ingredientes:

250g de amendoim torrado, descascado e triturado

2 colheres de sopa de amido de milho

200g de biscoito para pavê

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (a mesma medida do leite condensado)

2 caixas de creme de leite

6 colheres de chocolate em pó (50% cacau)

2 colheres de sopa de açúcar



Levar ao fogo o leite, o leite condensado e o amido de milho até obter uma consistência de creme. Despejar a metade do creme ainda quente em um refratário. Cubra a primeira camada com o biscoito. Regue a camada de biscoito com leite. Levar ao fogo o creme de leite, o chocolate e o açúcar até obter uma consistência de creme. Faça a segunda camada com metade desse creme de chocolate. Depois é só alternar as camadas. Por último, salpique o amendoim torrado e leve para a geladeira.







BELEZA DA ALMA

“Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor”. (William Shakespeare)