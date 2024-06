Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua viveu na viragem do Séc. XII para o XIII - Reprodução

Publicado 13/06/2024 23:02 | Atualizado 13/06/2024 23:08

Hoje, 13 de junho, é comemorado o Dia de Santo Antônio, uma das três santidades católicas celebradas durante o sexto mês do ano. O Santo casamenteiro ou Santo dos milagres, como também é conhecido, é considerado um grande símbolo da compaixão entre os seus fiéis.

A data marca um tributo ao seu falecimento, que aconteceu no ano de 1231. Muita gente ainda se pergunta sobre a denominação de feriado nacional relacionado à celebração, mas ele só acontece nos mais de 35 municípios do país que adotam o Santo como padrinho.

Não só popular no Brasil, como também extremamente cultuado em Portugal. No país europeu, é difícil encontrar alguma igreja católica sem a imagem de Santo Antônio em seu interior, dono de uma história que encanta também à quem nunca se sentiu tão próximo da fé.

Te convido a conhecer um pouco mais da vida dessa figura que é tão amada no mundo inteiro.

53 Milagres

Seu nome de batismo, na verdade, é Fernando Antônio de Bulhões. Nascido em família nobre portuguesa em 1195, quando decidiu dedicar-se inteiramente à vida religiosa, frequentou o Mosteiro de São Vicente de Fora, localizado na cidade de Coimbra, em Portugal.

Foi lá onde teve contato maior com os ensinamentos de Santo Agostinho, não demorou muito para ser ordenado sacerdote. Futuramente, viria a se tornar membro na Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Sua fama se expandiu rapidamente pela Europa, avançando para países como Itália e França. O talento para pregação e o espírito bondoso atraía multidões para os sermões como franciscano.

Inclusive foi como frade que decidiu assumir o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, conhecido como “amigo de Deus”. Conseguiu conhecer pessoalmente São Francisco de Assis durante visita à Itália e recebeu bênção do mesmo para ensinar teologia aos frades franciscanos na Bolonha, ainda no País da Bota.

Apesar da grandeza, Antônio teve vida curta. Ficou marcado pelo forte senso de justiça e dom para bondade, defensor dos mais pobres e carentes. Escolheu a cidade de Pádua, na Itália, para enfrentar os últimos dias de batalha contra a tuberculose. Devido aos inúmeros casos milagrosos associados à imagem de Antônio, a Igreja Católica decidiu por glorificá-lo poucos meses depois da própria morte.

Santo Casamenteiro

Uma das explicações porque Antônio é conhecido como casamenteiro rodeia um de seus milagres mais famosos: uma moça napolitana, com o sonho de se casar, não possuía o valor do dote para a realização da cerimônia — uma transferência de propriedade dos pais para a família do noivo.

Após clamar a Santo Antônio, a divindade lhe apareceu para a entrega de um bilhete. No mesmo, se lia uma ordem de entrega do papel a um certo comerciante da cidade.

A mensagem dizia para que o trabalhador lhe desse o número de moedas equivalente ao peso do bilhete. Foram precisos mais de 400 moedas de prata para que os pratos estivessem equilibrados.

Simpatias

Passou o dia dos namorados sozinha mais uma vez? Pede ajuda pro casamenteiro!

É costume que as pessoas direcionem simpatias ao Santo na esperança de, enfim, encontrar o amor de uma vida. E se você já é sortuda no amor e quer fortalecer o laço, também pode fazer o uso da tradição para pedir prosperidade e reacender o fogo da paixão.

Para realizar a mais famosa entre elas, basta deixar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo com água ou cachaça e pedir a chegada da cara-metade. Lembrando que você só pode deixá-lo respirar quando o seu amor chegar.

Mesmo que exista uma variedade gigantesca de simpatias e orações, nenhuma delas vai funcionar se você não mantê-las com fé verdadeira. Dito isto, vamos conhecer mais algumas simpatias promissoras para o coração:

1. Fita Vermelha

Essa é fácil, dá uma olhada: escreva o nome completo da pessoa amada num corte de fita vermelha, amarre ela no sutiã e use durante sete dias. É importante manter o pedido latente no coração durante todo o momento até o fim da semana. Na chegada do último dia, coloque a fita num envelope branco, como se você estivesse endereçando uma carta a Santo Antônio.

Deixe o envelope em alguma igreja ou em um altar, próximo a uma vela vermelha de sete dias.

2. Agulhas

Coloque duas agulhas juntas em um copo com água e misture duas colheres de açúcar. Se as agulhas se juntarem, o seu amor está próximo!

3. Doce como Mel

Pegue uma vela rosa e a besunte inteira em mel e canela, agora é só acender. Não esqueça de fazer os seus pedidos a Santo Antônio enquanto a chama estiver acesa.

Gostou dessas dicas?