Aprenda a identificar o problema - Reprodução

Publicado 14/06/2024 19:16 | Atualizado 14/06/2024 19:25

Oi meninas!

Junho também é o mês de conscientização sobre a anemia, uma condição do sangue que dificulta o transporte adequado de oxigênio para o restante do corpo por conta da quantidade insuficiente de hemoglobina. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 29% das mulheres em fase adulta convivem com a doença, que pode ser causada, principalmente, pela falta de ferro no organismo.

Assim, se mostra importante entender como a anemia não tratada é capaz de impactar na saúde da mulher. De acordo com o Dr. Juan Valenciano, Diretor Médico do Centro Médico Pastore, as unhas quebradiças e o cabelo fraco são sintomas que ajudam a identificar que algo não está indo bem com a saúde do seu sangue: “Acontece pela falta dos nutrientes”.

Nos corpos femininos, a doença também pode acontecer por sangramentos uterinos anormais durante a menstruação. Juan explica que o diagnóstico é realizado através de exames de sangue, como o hemograma completo: “Outros exames podem ser necessários para identificar a causa da anemia”, alerta.

Um caso de anemia sem cuidados, além de possibilitar o ataque de infecções devido a queda de imunidade, também pode acabar afetando o desempenho físico e mental do corpo das mulheres. Para ajudar a identificar o problema, o médico indica 4 sintomas comuns da doença:

Cansaço e fraqueza: é o sintoma mais comum, as energias para as atividades do dia a dia se esgotam facilmente e a indisposição toma conta.

Falta de ar: Acontece principalmente ao se esforçar, como a subida de escadas ou um simples caminhar.

Palidez: Presente na pele, nas palmas das mãos e dentro da boca.

Tontura e vertigem: Causada pela baixa oxigenação no cérebro, a dor de cabeça frequente e pulsátil é uma consequência.

O tratamento da anemia vai depender bastante do tipo e da gravidade da doença, geralmente ele inclui a reposição da substância deficiente, transfusão de sangue ou medicamentos. Uma dieta balanceada também entra como uma ótima aliada para a prevenção da anemia, dê preferência aos alimentos ricos em ferro e vitamina C como a carne vermelha, feijão, gema de ovo, abacaxi, limão e laranja.

É importante lembrar que, para um diagnóstico preciso e tratamento adequado, é necessário a consulta com um médico especialista.