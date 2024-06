Confira as comidas de festas juninas que não prejudicam sua dieta - Reprodução

Publicado 17/06/2024 09:00

Os meses de junho e julho são marcados pelas festas típicas, época preferida de muitas pessoas. Mas os pratos e bebidas, na maioria das vezes, são para lá de calóricos. Apesar disso, dá para aproveitar o arraiá e manter uma alimentação saudável, basta fazer as escolhas certas!



Para te ajudar a não sair da dieta nessa temporada, conversamos com a nutricionista Juliana Vieira, que listou as melhores opções de comidas juninas. Afinal, não existe alimento proibido, o segredo está na moderação!



1 - Pipoca

A pipoca quando é feita apropriadamente com pouco sal e gordura ou até no microondas, é uma opção excelente por ser fonte de fibras e contribui para saúde intestinal e aumento da saciedade.



2 - Espetinhos

Entre os alimentos que mais combinam com a festa estão os espetinhos. Eles são ótimas fontes de proteína, mas claro que só os de carne e frango.



3 - Lanches

Prefira os sanduíches de pernil ou carne louca, essas opções valem como uma refeição completa.



4 - Milho verde cozido

Assim como a pipoca, é melhor ingerir o milho sem manteiga. O alimento tem muitas fibras, fortalece a imunidade e pode fazer bem para o coração.



5 - Pamonha

Uma preparação que tem o apreço do brasileiro é a pamonha. Também por ser derivada de milho ela traz diversos benefícios como a presença de vitaminas, minerais e fibras. Mas sempre é preciso ficar de olho na quantidade e no modo de preparo.



A nutricionista ensinou uma receita saudável da pamonha. Confiram!



Ingredientes

- 8 espigas de milho verde limpas. Reserve as palhas

- 2 xícaras de chá de leite desnatado

- 1/4 de chá de adoçante Stevia



Modo de Preparo

1) Com um ralador grosso, rale as espigas ou retire os grãos de milho da espiga com uma faca. Use um processador de alimentos para triturá-los.

2) Em uma tigela, junte o leite, o adoçante e o milho ralado ou processado. Misture os ingredientes até que o adoçante se dissolva.

3) Lave e passe por água fervente as palhas de milho. Forme pequenos sacos colocando uma palha dentro da outra. Dobre uma das extremidades ou amarre com uma tira da própria palha. Forme 8 sacos.

4) Preencha cada saco com o recheio de milho. Dobre as extremidades e amarre a superfície para prender bem as dobras.

5) Em água fervendo, coloque as pamonhas em uma panela e deixe durante 30 minutos.

6) Retire da panela e aguarde esfriar um pouco antes de servir.



Para finalizar, a nutricionista explica que quem está em processo de emagrecimento deve evitar nas festas doces e frituras. "Cuidado com as bebidas açucaradas como as batidas, o quentão e os refrigerantes. Frituras como os pastéis e pratos feitos com alimentos embutidos, como o cachorro-quente, também devem ser consumidos com cautela. O ideal é fazer trocas saudáveis”.