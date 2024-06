Saiba como o cigarro eletrônico pode te deixar 10 anos mais velha - Reprodução

Publicado 19/06/2024 09:00

Olá, meninas!



Você já ouviu falar em Vape Face? Apesar da decisão da Anvisa de manter a proibição da importação, comercialização e propaganda dos cigarros eletrônicos, o produto ainda é muito consumido, especialmente por jovens. Mas como podemos controlar esse hábito tão ruim para a nossa saúde?



A ação dos vapes também pode ser vista na pele devido aos componentes químicos presentes, como o propilenoglicol e a glicerina, que podem causar desidratação e diminuição da elasticidade. Também pioram a circulação sanguínea, o que dificulta a oxigenação dos tecidos e, consequentemente, uma piora da elasticidade da derme. Todas essas características são observadas nas chamadas Vape Face. Ou seja, o cigarro eletrônico pode acelerar o envelhecimento da pele.



De acordo com a dermatologista Letycia Lopes, a nicotina presente nos cigarros eletrônicos pode estar associada a diversos problemas de pele como o ressecamento, a acne, a dermatite de contato e a piora de condições pré-existentes, entre elas a psoríase e a rosácea. “Além disso, ainda pode interferir no aparecimento de inflamações cutâneas devido à exposição da pele a substâncias irritantes presentes na fumaça do cigarro eletrônico, como a nicotina, e os produtos químicos utilizados nos líquidos”, sinaliza a especialista.



Sabe-se que um em cada cinco jovens brasileiros consome cigarros eletrônicos, de acordo com informações levantadas pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O estudo ainda aponta que os vapes são mais populares entre jovens de 18 a 24 anos, que também são acometidos por problemas de pele, apesar da pouca idade.