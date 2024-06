Bronquiolite é a principal causa de internação de crianças durante os meses mais frios - Reprodução

Publicado 24/06/2024 21:03 | Atualizado 24/06/2024 21:04

Olá, meninas!

O inverno começou e com ele os casos de infecções respiratórias aumentam. Os problemas atingem principalmente crianças menores de dois anos, entre eles, o que mais causa preocupação aos pais é a bronquiolite. Os vírus que causam essa infecção costumam circular muito nessa época. E com o clima mais frio, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados, com pouca circulação de ar, favorecendo a transmissão desses vírus.

Mas como podemos proteger nossas crianças? Conversamos com o Dr. André Ricardo Araújo da Silva, infectologista do Grupo Prontobaby, ele explicou tudo sobre o problema.

“A criança pode ter uma respiração acelerada; som característico no peito, como um chiado de gato; febre baixa e tosse. O chiado, quando acompanhado de dificuldade para respirar, é um indicativo para a internação, pois pode causar falta de oxigênio nos pulmões e insuficiência respiratória”, explica o Dr. André.

A bronquiolite é uma das principais causas de internações em crianças e se caracteriza por uma infecção nos bronquíolos, estruturas que transportam oxigênio para o interior dos alvéolos pulmonares. Por ser uma doença que atinge, principalmente, as vias aéreas inferiores, provoca uma inflamação nesta região.

A doença pode ser causada por diferentes vírus, inclusive o da influenza. No entanto, o sincicial respiratório (VSR) é responsável por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças pequenas.

As mães devem se atentar à saúde dos pequenos, evitar aglomerações, estimular a amamentação, higienizar as mãos com frequência e não leva-los à creche se tiverem com sintomas respiratórios. “Essas são medidas que ajudam, mas não evitam totalmente o problema”, comenta o infectologista.

Apesar de ser uma doença, os sintomas devem ser tratados dentro de casa, na maioria das vezes. Pais só devem procurar um hospital quando a criança começar a ficar muito desconfortável.

“Leve-a a um pronto-atendimento se ela ficar roxa na hora de respirar, com o ossinho do pescoço indo para dentro e para fora; quando há alternância do sensório, ou seja, quando ela está alerta e do nada começa a ficar sonolenta ou irritada; ou até mesmo não consegue ingerir líquidos”, comenta o especialista.

Este ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da primeira vacina que previne o VSR e a bronquiolite em bebês. A vacina deve ser aplicada em dose única, em grávidas, durante o segundo ou terceiro trimestre de gestação.

Vamos ficar atentas!

