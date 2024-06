Dany Shekinah, especialista em mega hair - Divulgação

Publicado 29/06/2024 09:00

Olá, meninas!

O mercado de mega hair traz um bom retorno para quem aprende as melhores técnicas e quem conhece as oportunidades que ele pode trazer. E a clientela é garantida, afinal, quem não gosta de ter os cabelos longos e bonitos? E essa não é uma profissão que precise, necessariamente, de muito investimento inicial. A cabeleireira e especialista em mega hair Dany Shekinah, explica que é possível começar na carreira com investimento de 100 reais para a compra de materiais.

“A manutenção é muito lucrativa e com recorrência a pessoa consegue fazer um bom salário. Existe uma gama muito grande na área. Então, se a pessoa ainda não tiver como investir muito, é possível iniciar somente com as manutenções, que é o primeiro passo para conseguir mais clientes e lucro”, explica Dany.

Se o profissional se dedicar, pode ter um bom faturamento. Dentro do tempo de profissional da área da beleza que costuma trabalhar nesse ramo, em média, 8 horas por dia. É possível ainda trabalhar na área para complementar a renda da família e atender clientes a domicílio.

Gostou da profissão? A especialista dá dicas de como investir e ter reconhecimento nessa área:

Estude: O mercado está crescendo e estão surgindo cada vez mais técnicas. Conhecimento nunca é demais

Se posicione: Divulgue nas redes sociais, principalmente nas que mais costuma usar. É muito importante que você humanize seu conteúdo e mostre seu trabalho, para que cada vez mais pessoas cheguem a você.

Vender mais para o mesmo cliente: Analise os clientes que já te procuraram e usaram seus serviços. Entenda qual a necessidade deles e como você pode fidelizar eles.

O Mega Hair não é só para alongar: Hoje existe um leque de opções para um cliente que quer usar mega hair. Entenda a variedade de clientes que buscam pelos serviços e o desejo deles.

“Um grande erro das profissionais é não saber identificar o público. Muitas acham que só vão vender para quem quer alongar, mas hoje o mega hair é procurado por quem quer preencher as pontas, quem teve um corte químico, para quem deseja iluminar o cabelo e não passa no teste de mechas ou para quem quer mudar o cabelo e preservar a estrutura. Existem muitas possibilidades que podem ser exploradas”, acrescenta Dany.

Então, agora você que deseja entrar no mercado e achava impossível, sabe que não é necessário muito para iniciar esse sonho. O importante é se especializar na área, encontrar seu público alvo e saber como oferecer o serviço da melhor maneira.