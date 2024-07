Peeling de Hollywood: o queridinho das celebridades - Reprodução

Publicado 03/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Ter uma pele saudável e macia é o desejo da maioria das pessoas. E um dos tratamentos que pode obter esse resultado é Peeling de Hollywood. O procedimento feito a laser é uma das opções mais procuradas entre os procedimentos estéticos do momento. E se tornou o queridinho entre as celebridades. Artistas têm buscado este método para ter uma pele mais homogênea e luminosa em sessão única.

Mas o que é o Peeling de Hollywood? Para explicar e tirar as dúvidas sobre o tratamento conversamos com a Dra. Lilian Ribeiro, biomédica da Clínica Renewmed. Ela explicou tudo sobre o assunto.

“O Peeling Hollywood é um procedimento a laser, não invasivo, que pode ser realizado em todos os tipos de pele, em qualquer época do ano. A máscara de carbono fotossensível é feita de lama mineral de rocha vulcânica e extratos vegetais. A aplicação precisa da luz do laser para ter o efeito rejuvenescedor. Desta forma, aumenta a penetração do laser na pele, que é aplicado em duas programações para estimular a produção de colágeno”, destaca a Dra. Lilian.

Pode ser aplicado em sessão única ou fazendo o tratamento regularmente. Melhora as linhas finas, manchas e até as acnes, com resultados imediatos. É um peeling térmico, que possui a função de fechar os poros, estimular a produção de colágeno, tratar rugas finas e melhorar a textura da pele.

