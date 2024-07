Cuidado com o que o seu pet come! Distúrbios gastrointestinais são a terceira causa mais comum de consultas veterinárias - Reprodução

Publicado 01/07/2024 16:02

Nossos filhos de quatro patas merecem nossa atenção A saúde de gatos e cães influencia diretamente na disposição, energia e capacidade de interação deles com o ambiente. Por isso, é importante observar os sinais que os animais podem apresentar, para que cuidados adequados possam ser providenciados. Problemas digestivas, por exemplo, podem causar dor e, em casos graves, resultar em complicações sérias.



“Distúrbios gastrointestinais representam a terceira causa mais comum de consultas veterinárias e podem atingir pets de todas as idades. Muitos sintomas, no entanto, podem ser identificados pelos próprios tutores. É importante acompanhar os sinais para que o tratamento ideal possa ser oferecido. E, quanto mais cedo identificada a doença, maiores as chances de se ter sucesso no tratamento”, explica a veterinária da Royal Canin Brasil, Ana Elisa Castro.

Os tutores devem estar atentos a qualquer manifestação de desconforto em seus animais de estimação, tais como: vômito, diarreia (fezes líquidas ou muito moles), perda de apetite, perda de peso sem explicação aparente, letargia (diminuição de energia e disposição para atividades), além de dor abdominal, que pode manifestar-se por meio de sensibilidade ao toque ou postura encolhida. Caso o pet apresente algum desses sinais, recomenda-se fazer uma consulta imediata com o veterinário.

“Uma maneira simples de avaliar problemas gastrointestinais é observar as fezes do pet. Embora não seja anormal notar pequenas variações, um desvio persistente na forma, cor, consistência ou presença de sangue, deve acender o alerta. As fezes de gatos e cães saudáveis costumam ter aspectos bem definidos, deixando pouco resíduo no chão quando recolhidas”, reforça Ana Elisa.

A prevenção começa com uma alimentação completa, balanceada e de alta qualidade, adaptada às necessidades nutricionais individuais de cada pet. Alimentos específicos para essas condições fornecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo, além de contribuir para o fortalecimento do sistema imunológico. O tratamento pode variar desde ajustes na dieta até intervenções médicas mais complexas, dependendo da gravidade do caso. Dietas específicas para tratar a condição são benéficas e recomendadas.