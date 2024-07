A influencer Aline Ferreira, de 33 anos, morreu após fazer um procedimento com PMMA - Reprodução

Publicado 09/07/2024 13:51

Olá, meninas!

Na semana passada mais um triste caso envolvendo procedimentos estéticos acendeu um alerta. A influencer Aline Ferreira, de 33 anos, morreu após complicações com a aplicação de PMMA nos glúteos, em uma clínica em Goiânia. A Polícia Civil investiga o caso e a dona da clínica foi presa, acusada de exercício ilegal da medicina e execução de serviço de alta periculosidade. Aline passou por um procedimento estético chamado bioplastia de bumbum.

Mas afinal, o que é o PMMA? E quais os riscos do uso dessa substância em procedimentos estéticos? Para saber mais sobre esse caso, conversamos com a Dra. Gabriela Dawson, mestre em medicina estética. Ela explicou os procedimentos que podem ser feitos com essa substância e quais são os riscos do uso do PMMA. Confiram a entrevista completa!

Quando é indicado o uso do PMMA?

O PMMA é um produto que foi autorizado pela Anvisa para a correção de lipodistrofia (alteração na quantidade de gordura da face), provocada pelo uso de antirretrovirais em pacientes aids. Na década de 90, esses esses pacientes eram muito discriminados pelo rosto extremamente emagrecido. Não existia ácido hialurônico e o PMMA era usado em pequenas quantidades para esses pacientes. Por serem imunossuprimidos a chance do corpo gerar uma reação altamente inflamatória é mais baixa. E a Anvisa recomenda o uso em baixas quantidades.

Quais são os riscos de procedimentos com PMMA?

Não se aconselha o uso do produto em nenhum tipo de procedimento, por não saber como o corpo vai reagir. O PMMA é um polímero de polimetilmetacrilato derivado do plástico. Seu uso pode gerar sérias complicações imediatas ou tardias. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) não recomenda o uso de PMMA para fins estéticos, por conta do risco de complicações graves como: necroses, cegueiras, embolias, casos que podem levar à morte. A longo prazo, o PMMA pode causar danos no corpo de difícil reparação.

Para quem deseja fazer um procedimento estético, qual é o alerta?

As dicas são: sempre se informar sobre o que está sendo injetado no seu corpo e se o profissional é habilitado para fazer o procedimento e a trabalhar com injetáveis. Hoje em dia é muito fácil pesquisar o nome do profissional. Pesquise o nome, o registro e se ele tem habilitação em estética

Além disso, não acreditar em um preço muito abaixo do mercado. O PMMA é muito barato e muitas vezes é vendido ao paciente como ácido hialurônico. Desconfie de preços muito baixos. Em alguns casos, o produto vem até misturado no ácido hialurônico para reduzir o preço.

Fica aqui o nosso alerta. Muito cuidado antes de se submeter a qualquer procedimento. Guarde essas dicas!