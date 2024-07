Psicanalista explica como o filme Divertida Mente pode nos ajudar a reconhecer e valorizar nossos sentimentos - Reprodução

Psicanalista explica como o filme Divertida Mente pode nos ajudar a reconhecer e valorizar nossos sentimentosReprodução

Publicado 11/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Sucesso de bilheteria e com o maior número de memes na internet, o filme Divertida Mente é muito mais que apenas uma produção para o público infantil. O desenho vem fazendo muita gente repensar nos desafios diários da vida adulta e em como é preciso saber lidar com nossos sentimentos.

Emoções como Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Ansiedade estão presentes em todos nós. Mas a nossa grande meta é manter o equilíbrio entre elas, na busca de uma rotina leve, feliz e tranquila. Aprender a pensar sobre o que estamos sentindo, dar nome aos sentimentos, entender como eles agem em nós pode ser o caminho para conseguirmos viver de maneira mais harmoniosa. Essas são algumas das lições do filme Divertida Mente 2.

Ao transformar emoções em personagens de desenho animado, a Disney/Pixar abriu ao grande público a possibilidade de refletir mais sobre elas, e conhecê-las melhor. “O filme é educativo não só para crianças, mas também para adultos. A sequência é uma animação que foge do superficial, e lida com temas importantes como luto, despedidas e ressignificacao de lembranças”, explica a psicanalista Andréa Ladislau.

A personagem principal, assim como nós adultos, é guiada por suas emoções – alegria, medo, raiva, nojo e tristeza desde pequena, e nesse novo filme ela começa a aprender a lidar com novas emoções, surgidas com a puberdade: inveja, ansiedade, vergonha e tédio. Além da nostalgia que se materializa em momentos específicos. Esses personagens assumem o painel de controle dentro da mente e ajudam a tomar decisões no dia a dia, conflitando sobre a melhor forma de navegar em um turbilhão de acontecimentos que vão acontecendo com o desenrolar da história.

“Muitas são as lições deixadas por Divertida Mente 2, mas talvez uma das principais seja compreender que, em um mundo cheio de emoções, não devemos nos esquecer da importância de reconhecer e valorizar todos os nossos sentimentos. A compreensão dos gatilhos para a ansiedade e buscando apoio. A representação de uma crise ansiosa e o reconhecimento da “Alegria” que, percebe que em muitos momentos é preciso deixar a “tristeza” assumir o controle, talvez tenha sido o ponto alto da narrativa. E ainda, a sensação de receber um abraço, em meio a uma crise ou mesmo um ataque de pânico, deixa claro que, melhora muito nossos níveis de oxitocina, substância que reduz o estresse além de contribuir para o controle da ansiedade”, finaliza a psicanalista.

Enfim, o filme Divertida Mente 2 representa a relação de cérebro e mente de uma forma lúdica e compreensível. Vale a reflexão do quanto estamos deixando determinadas emoções nos controlarem e, por vezes, tomarem as rédeas de nossas atitudes.