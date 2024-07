Regras de ouro para festas e casamentos: dicas que você precisa saber! - Reprodução

Publicado 13/07/2024

Olá, meninas!

Quem aí gosta de comemorar os bons momentos em grande estilo? Ser convidado para uma festa é sempre uma alegria. E se for você o anfitrião, aí a felicidade é ainda maior! Mas não basta só celebrar, requisitos como elegância e boa educação nunca saem de moda. Por isso, hoje vamos destrinchar todas as regras e trazer dicas de como se comportar nessas festas.

Casamentos, festas de 15 anos, bodas, aniversários, formaturas. Essas são algumas das celebrações tradicionais. Em todas as ocasiões, existem regras que devem ser seguidas, para garantir o sucesso do evento. E elas valem não só para os convidados, para os anfitriões também existem dicas importantes. Para saber tudo sobre o assunto, conversamos com um especialista no assunto, o assessor e cerimonialista Cláudio Tironi. Confira as dicas e aproveite esses momentos inesquecíveis!

Dicas para os convidados

- Convidado não convida. Isso é básico. Quando você recebe um convite que é extensivo à sua família, vem escrito isso no convite. Ex.: “João Silva e Família”. Essa é uma indicação clara de que é um convite ampliado para a família. É muito ruim quando o convidado pede para incluir uma ou duas pessoas no convite, é um constrangimento. O dono da festa acaba liberando por educação. Então, siga sempre o que está escrito no convite.

- ⁠Outra regra importante mas que nem sempre os convidados seguem é: siga o Dress Code. Se no convite está destacado “passeio completo” é indicado usar terno e gravata e vestido longo. Não é para ir de esporte fino. Se estiver escrito “black tie”, então use black tie. É muito complicado quando o convidado não segue essa regras.

- ⁠Não vá de branco a casamentos. Definitivamente, essa é a cor da noiva.

- ⁠Cuidado com tudo que seja over. Não use trajes muito brilhantes, paetês, se a ocasião não pede isso. Evite uma estampa que chame mais atenção para você do que para os donos da festa. Em um casamento, por exemplo, quem tem que se destacar e aparecer são os noivos, não são os convidados.

- Outra dica importante, você é convidado para a cerimônia e não só para a festa. É super deselegante ir direto para a festa, claramente só para comer, beber e se divertir. O importante em um casamento, por exemplo, é a união de um casal, um fato que acontece na cerimônia. A festa é apenas uma consequência.

- ⁠Cuidado com o uso do celular. Você não está ali para filmar e fotografar a recepção e a cerimônia. Mas sim para assistir a celebração. Então, tenha muito cuidado com o uso do celular. Muitas pessoas chegam a atrapalhar o trabalho do fotógrafo e do videomaker. Existem casos em que a noiva está entrando na cerimônia, que é um momento super importante, e ficam vários braços e mãos no caminho, atrapalhando o registro profissional. As pessoas estão perdendo a oportunidade de vivenciar o momento junto com os anfitriões, só para ganhar likes e fazer posts. Pode fotografar, mas com cuidado e sem atrapalhar.

- ⁠Cuidado com a bebida. Cuidado para não atrapalhar a festa. Muitas pessoas exageram na bebida. Tenha controle. Alguns convidados, por conta da bebida em excesso, podem passar mal, gerar brigas e confusões. Divirta-se, mas de forma prudente e moderada.

Dicas para os anfitriões da festa

- A lista de convidados as vezes está muito grande e nem sempre o anfitrião têm condições financeiras de ter tantos convidados, por isso, opta por mandar convite individual. Não é elegante mandar apenas um convite individual. Ele tem que sempre ser extensivo para um acompanhante, no mínimo.

- ⁠Você deve priorizar comida, bebida e DJ. Não economize com isso. Ninguém vai reparar que faltou um tapete ou na quantidade de bem-casados na sua festa. Mas a comida, a bebida e o DJ precisam ser os melhores, eles são a alma da festa.

- ⁠Tudo em excesso fica feio. Decoração, flores, arranjos.. Já tivemos casos em que o arranjo de flores da mesa era tão grande que os convidados não conseguiam conversar entre eles. Uma festa pode estar linda e sem excessos e exageros. Um outro erro grande é o excesso na quantidade de padrinhos de casamento, por exemplo. Quanto menor o número de padrinhos, mais importantes essas pessoas são para o casal.

- As etapas da cerimônia precisam ser breves. Votos muito longos, discursos muito longos, danças cansativas e longas, essas não são boas escolhas. As pessoas não conseguem prender a atenção por muito tempo.

- ⁠Curta e divirta-se. Menos atrações, menos trocas de maquiagens, trocas de vestidos, foque em você e na sua felicidade.