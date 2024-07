Alergia. Coluna da Gardênia - reprodução da internet

Alergia. Coluna da Gardêniareprodução da internet

Publicado 14/07/2024 00:00

A Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que, até o ano de 2030, metade da população mundial sofrerá com algum tipo de alergia respiratória, alimentar ou de pele. No Brasil, já são 61 milhões de pessoas sofrendo com algum tipo da doença. E você, tem alguma alergia? Conhece alguém que tem? Certamente!



A temida alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a determinadas substâncias. "Elas possuem causas variadas, que podem incluir o contato com ácaros, alimentos, animais, medicamentos, picadas de insetos, látex, pólen e muito mais. Até mesmo mudanças climáticas ou estresse podem influenciar no seu surgimento", afirma o alergista Edcarlos Cajuela, do CEJAM.



Os sintomas podem variar desde formas leves, como espirros, coceiras, lacrimejamento e vermelhidão em pontos isolados da pele, até erupções cutâneas e inchaço das pálpebras, lábios, orelhas e genitais. No entanto, também têm a possibilidade de se manifestar de maneira grave, provocando desconforto respiratório, queda de pressão e perda de consciência.



Entre os brasileiros, as alergias respiratórias, como a rinite alérgica e a asma, são as mais comuns. As alergias alimentares também estão entre as mais prevalentes no país. Para o diagnóstico, é necessário buscar ajuda médica, além de realizar exames físicos e laboratoriais, dependendo da suspeita.



Erva-doce é aliada no sono dos bebês



Você sabia que a erva-doce ajuda a melhorar o sono infantil por conta de suas ações calmantes? Essa conhecida ‘plantinha’, utilizada em alimentos, perfumaria e até na medicina, tem se tornado uma grande aliada no cuidado infantil.



“Seu aroma doce e semelhante ao do anis, juntamente com as propriedades terapêuticas, anti-inflamatórias e antioxidantes a tornam um recurso valioso nos cuidados pessoais, totalmente possível de ser incorporada no cotidiano de adultos e crianças”, diz Laís Tomaz, consultora do sono e especialista na área materno infantil.



Para iniciar o momento de dormir, só o aroma da erva pela casa ao estar em infusão em uma chaleira, já é um caminho para tranquilizar o ambiente e sugerir que é hora de desacelerar. Além disso, utilizar produtos com o aroma em roupas e peças de cama também potencializa sua capacidade relaxante.





Combinações de sopas que são sucesso no inverno

Sopas. Coluna da Gardênia - Reprodução da Internet

Sopas. Coluna da GardêniaReprodução da Internet

Além de serem confortantes e versáteis, sopas e caldos têm um papel importante na melhoria da imunidade. Isso porque eles são ricos em água,ajudando a manter o corpo hidratado. "Manter-se hidratado é crucial para obom funcionamento do sistema imunológico”, ressalta a nutricionista Luana Godinho. A combinação de ingredientes faz toda a diferença. Aqui estão algumas sugestões da nutricionista:



- Frango com legumes: Um clássico! O frango é rico em proteína e zinco, enquanto legumes como cenoura e espinafre fornecem vitaminas A e C

- Lentilha com alho-poró: Perfeita para quem busca uma opção vegetariana rica em ferro e proteínas vegetais. O alho-poró ainda adiciona compostos bioativosque ajudam na desintoxicação do corpo



- Abóbora com gengibre: A abóbora, com sua vitamina A, e o gengibre, com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, formam uma dupla imbatível para o sistema imune



- Caldo de osso com cúrcuma: Rico em colágeno e minerais, o caldo de osso combinado com cúrcuma, que possui curcumina, um potente anti-inflamatório,é uma escolha nutritiva e saborosa.



Beleza da Alma

“Não importa que você vá devagar, contanto que você não pare”. (Confúcio)