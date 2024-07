Dicas para uma cirurgia plástica de sucesso - Reprodução

Publicado 17/07/2024 10:00

Olá, meninas!

Com a crescente procura por procedimentos estéticos, é fundamental conhecer os principais passos para obter bons resultados. Além disso, vários casos na mídia de pessoas tiverem sequelas ou perderam suas vidas em procedimentos sem segurança acenderam o alerta. É preciso ter cuidado e seguir regras valiosas antes de se submeter a essas técnicas.

No caso de procedimentos mais invasivos, como cirurgias plásticas, uma boa organização e acompanhamento adequado são essenciais para evitar complicações e esclarecer todas as dúvidas. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial na realização de cirurgias plásticas.

Para saber o que fazer antes de passar por um procedimento estético, conversamos com o cirurgião plástico Fernando Lamana, ele compartilhou algumas dicas indispensáveis para quem pretende se submeter a uma cirurgia plástica.

1. Pesquise por um bom médico: Priorize cirurgiões especializados na área desejada e verifique suas credenciais e experiências anteriores. Procure consultar também o local, a clínica ou hospital onde será realizado o procedimento.

2. Esclareça todas as dúvidas: Converse abertamente com seu médico para entender os limites do seu corpo e alinhar expectativas realistas sobre os resultados.

3. Adote hábitos saudáveis: Prepare seu corpo adotando uma alimentação equilibrada, praticando exercícios físicos e evitando substâncias prejudiciais nas semanas que antecedem a cirurgia.

4. Organize sua agenda: Planeje seus compromissos profissionais e pessoais para garantir um período de recuperação tranquilo e sem estresse.

5. Adapte sua casa: Prepare o ambiente doméstico para facilitar a recuperação, garantindo conforto e segurança durante o pós-operatório.

6. Tenha apoio de pessoas de confiança: Conte com o suporte de amigos ou familiares próximos para auxiliar nas atividades diárias e proporcionar o cuidado necessário durante a recuperação.

A preparação adequada não só melhora os resultados da cirurgia plástica, mas também contribui para a saúde e bem-estar geral do paciente, reforçando a importância de um planejamento cuidadoso e de um acompanhamento médico contínuo.

