Tenho a Síndrome dos Ovários Policísticos! Posso engravidar?Reprodução

Publicado 20/07/2024 09:00

Olá, meninas!

A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é um problema que afeta muitas mulheres e pode trazer preocupações sobre a fertilidade. Provavelmente você conhece alguma mulher que é portadora da síndrome, e infelizmente muitas nem sabem.

A SOP é um distúrbio hormonal comum, caracterizado pela presença de cistos, que pode causar problemas simples, como irregularidade menstrual, acne, aumento de pelos no corpo e rosto, tendência ao ganho de peso e queda de cabelo, até outros mais graves, como obesidade e infertilidade.

Para entender mais sobre o problema, conversamos com o ginecologista Marcelo Marinho de Souza, diretor médico da Fertipraxis. Confira a entrevista completa.

O que é a SOP?

A SOP é um distúrbio hormonal comum que causa um desequilíbrio hormonal, com pequenos folículos na periferia dos ovários. Esta condição pode resultar em ciclos menstruais irregulares, excesso de hormônios masculinos (andrógenos) e dificuldade para ovular regularmente, o que pode dificultar a concepção. As mulheres podem ficar sem ovular e, portanto, sem menstruar durante meses seguidos. O diagnóstico é feito através de exames de sangue e imagem.

Quem tem SOP pode engravidar?

Sim, muitas mulheres com SOP conseguem engravidar através de técnicas de reprodução assistida. Aqui estão algumas das opções mais eficazes. São elas:

Indução da ovulação para coito programado - utiliza-se medicamentos que estimulam o crescimento folicular e a ovulação, ajudando os ovários neste sentido. Inseminação Intrauterina (IIU) - técnica envolve a colocação de espermatozoides devidamente preparados diretamente no útero, aumentando as chances de fertilização durante o ciclo ovulatório. Este procedimento é feito no período fértil da paciente. Fertilização In Vitro (FIV) / Injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) - recorre-se à essa técnica quando as etapas anteriores falharam, seguindo uma condução individualizada pelo seu médico. A fertilização ocorre fora do corpo, em laboratório e depois os óvulos fecundados são transferidos para o útero.

Como reduzir os efeitos da SOP no organismo?

Embora a SOP possa dificultar a ovulação regular, algumas medidas podem ajudar a aumentar suas chances de engravidar e devem ser estimuladas, com mudanças no estilo de vida. Dieta e Exercício: Manter um peso saudável através de uma dieta balanceada e exercícios regulares pode ajudar a regular o ciclo menstrual e melhorar a ovulação. Redução do Estresse: Técnicas de redução do estresse também podem ser benéficas.