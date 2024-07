Criançada pode desenvolver dotes culinários e aprender sobre alimentos saudáveis - Reprodução

Publicado 21/07/2024 00:00

Com a chegada das férias escolares, muitos pais estão buscando maneiras de manter seus filhos entretidos e ocupados em casa. Uma opção divertida e educativa é envolver as crianças na cozinha, onde elas podem aprender sobre alimentos saudáveis e desenvolver habilidades culinárias.



"A cozinha é um lugar mágico onde podemos combinar diversão, aprendizado e alimentação saudável. Ao envolver as crianças na preparação das refeições, estamos incentivando uma relação positiva com a comida e ensinando sobre a importância de uma alimentação equilibrada. Além disso, é uma oportunidade para criar memórias afetivas em família”, explica a chef de cozinha Fernanda Ferreira, da Combrasil. A chef ensina uma receita fácil e divertida para se deliciar e brincar com as crianças.



Mini pizzas criativas de polvilho



Ingredientes:

1 xícara (chá) de polvilho azedo

2 ovos

1 pitada de sal

molho de tomate

queijo ralado

vegetais picados (tomate, pimentão, cogumelos)

proteínas (peito de frango desfiado, atum)



Modo de preparo:

Adicione os ovos, o polvilho azedo e o sal a gosto em uma tigela. Mexa muito bem com uma colher ou espátula até a mistura ficar homogênea e lisa.

Pré-aqueça uma frigideira untada com manteiga no fogo baixo, despeje a massa e tampe. Vire a massa quando dourar levemente por baixo e secar por cima. Doure o outro lado também.

Espalhe por cima da massa um pouco de molho de tomate, em seguida coloque muçarela, rodelas de tomate e orégano a gosto por cima, ou outros ingredientes de sua preferência para a cobertura.

Tampe novamente a frigideira, cozinhe até a muçarela derreter e a pizza de polvilho de frigideira está pronta para servir.





Beleza da Alma

“O sucesso de cada mulher deveria ser uma inspiração para outra mulher. Somos mais fortes quando nos apoiamos”. (Serena Williams)





Chocolate é do Bem ou Vilão?

Sua escolha pode ajudar no bem estar - Reprodução

Chocolate combina perfeitamente com as férias da criançada, não é mesmo? Mas será que ele é mesmo um vilão da vida saudável? O médico nutrólogo Durval Ribas Filho destaca quais são as opções de chocolates que vão ajudar no bem estar e garantir a guloseima dos pequenos.



Chocolate do Bem? Os chocolates que têm mais cacau! O mais escuro e amargo, contêm mais compostos benéficos como vitaminas, esteróis, fosfolipídios, alcaloides e polifenóis, que apresentam efeitos antioxidantes, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, antiaterogênicos e antitrombóticos.



Chocolate Vilão? O consumo do chocolate por impulso pode interferir no controle de doenças como o diabetes e no ganho de peso, em versões com alto teor de açúcar e gordura, além de estimular uma compulsão alimentar.

Dica para tirar manchas de maquiagem

Mancha não é mais problema - Reprodução

Para remover manchas de maquiagem da roupa, como base ou batom, comece removendo o excesso com um lenço de papel ou um cotonete. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de detergente líquido ou sabão neutro diretamente na mancha e esfregue levemente. Deixe agir por alguns minutos e lave a roupa normalmente.