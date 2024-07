Sugestões de penteados inspirados pelos Jogos Olímpicos - Reprodução

Sugestões de penteados inspirados pelos Jogos Olímpicos Reprodução

Publicado 27/07/2024 10:00

Olá meninas!

O espírito vibrante dos Jogos Olímpicos de 2024 já está no ar. O evento começou essa semana e atletas do mundo inteiro estão reunidos em Paris, palco dessa celebração. É nesse cenário de adrenalina e superação que surge uma nova onda de inspiração para aqueles que amam se exercitar com estilo.



Nesse clima vibrante, a prática de esportes se torna uma oportunidade perfeita para experimentar e brilhar com penteados práticos e estilosos. Para inspirar e mostrar que a prática de atividades físicas pode ser uma ocasião para expressar sua beleza, a expert Bruna Scharf, da rede Walter’s Coiffeur, compartilha dicas e tendências de penteados que são perfeitos para quem quer se manter ativa sem abrir mão do estilo.



1. Coque Alto Desestruturado

Ideal para esportes de alto impacto como corrida e crossfit, o coque alto desestruturado é a escolha perfeita para manter os fios longe do rosto. Para dar um toque moderno, deixe algumas mechas soltas na frente. Use um pouco de spray fixador para garantir que o penteado se mantenha firme durante toda a atividade.



2. Trança Embutida

A trança embutida é um clássico que nunca sai de moda. Ela mantém o cabelo no lugar e é perfeita para esportes como ciclismo e yoga. A trança embutida é elegante e funcional. Para um toque especial, adicione fitas coloridas ou elásticos diferenciados, que também ajudam a dar mais segurança ao penteado.



3. Rabo de Cavalo com Tranças Laterais

Uma variação interessante do tradicional rabo de cavalo é adicionar pequenas tranças laterais que se juntam ao rabo principal. Esse penteado é ótimo para atividades como tênis ou vôlei, onde o movimento constante exige um penteado firme. Além disso, as tranças laterais dão um charme extra e mantêm o visual descolado.



4. Coque Baixo com Tiara

Para quem prefere um estilo mais polido, o coque baixo combinado com uma tiara esportiva é uma excelente opção. Esse look é sofisticado e prático, ideal para esportes como pilates e dança. A tiara ajuda a manter os fios curtos no lugar, enquanto o coque baixo dá um ar de elegância.



5. Space Buns

Os space buns, ou coques duplos, são perfeitos para quem quer adicionar um toque divertido ao seu visual esportivo. Eles são ótimos e ainda trazem uma vibe jovem e moderna. A dica é usar elásticos coloridos para dar ainda mais personalidade ao look.



6. Trança Boxer

As tranças boxer, também conhecidas como tranças de boxeadora, são ideais para atividades de alta intensidade como boxe e artes marciais. Elas mantêm todo o cabelo firmemente preso e dão um visual poderoso e estiloso. Além disso, são ótimas para quem tem cabelos mais longos e quer evitar que eles atrapalhem durante o treino.



7. Rabo de Cavalo Bubble

O rabo de cavalo bubble é uma tendência que combina estilo e praticidade. Divida o rabo de cavalo em várias seções usando elásticos finos, criando um efeito de bolhas, explica Bruna. Esse penteado é ótimo para corridas e treinos de academia, mantendo o cabelo seguro e sem perder o charme.