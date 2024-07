Conheça as dúvidas mais frequentes nos consultórios ginecológicos - Reprodução

Conheça as dúvidas mais frequentes nos consultórios ginecológicosReprodução

Publicado 25/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Ir ao ginecologista com frequência faz parte da rotina de quase todas as mulheres, não é mesmo? Apesar de ser algo comum no universo feminino, a consultas e os cuidados com a saúde podem gerar muitas dúvidas e tabus. Para esclarecer essas questões, conversamos com o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli, ele listou as cinco perguntas mais frequentes que as mulheres fazem nos consultórios ginecológicos.

As dúvidas passam por assuntos como menstruação irregular, exames, gravidez, sangramentos e até métodos anticoncepcionais. Confira as dicas!

1 - Qual é o período considerado correto para uma menstruação regular?

O ciclo menstrual é contado pelo número de dias e, embora a definição do ciclo normal seja de 28 dias, são considerados normais os ciclos com duração de 21 até 35 dias. Os dias com fluxo menstrual tem uma duração média de 3 a 7 dias.

2 - O que os médicos buscam com o teste Papanicolau?

Este exame é um dos mais eficientes para o rastreamento do câncer de colo uterino. Ele consiste em coletar células do colo do útero e diagnosticar lesões ou alterações presentes no órgão que podem indicar o Papilomavírus Humano (HPV), que é o maior causador do câncer de colo. O exame também pode diagnosticar outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia e entre outras.

3 - É possível a mulher engravidar quando está menstruada?

Sim, é possível apesar de raro. Algumas mulheres podem ovular duas vezes ao mês, uma delas coincidindo com o período da menstruação. Nesse caso, pode ocorrer a gravidez, apesar de ser um caso raro.

4 - Tenho namorado ou sou casada. Preciso usar camisinha em todas as relações?

O preservativo é um método muito eficiente para prevenir a gravidez indesejada, além de evitar muitas doenças. Por isso é imprescindível.

5 - O que são os sangramentos quando estou no meio da cartela da pílula?

Esses sangramentos são chamados “spotting” e costumam aterrorizar as mulheres. Sempre que houver mais de um sangramento por mês, a mulher deve procurar um ginecologista e realizar exames para medir as dosagens hormonais. Muitas vezes, estamos diante de alguma doença, como por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos ou endometriose.