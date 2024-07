Convívio com os netos pode evitar depressão nos idosos - Reprodução

Convívio com os netos pode evitar depressão nos idososReprodução

Publicado 26/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Hoje, dia 24 de julho, comemoramos o Dia Mundial dos Avós. E não podemos deixar de destacar essa relação de afeto e carinho, tão importante para a formação do ser humano. Essa rotina tão tradicional em muitas famílias, de convívio entre netos e avós, vai muito além da criação de memórias afetivas, ela é muito importante para ambos os lados.

Apesar de associada aos jovens, são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados pela depressão. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a doença atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade.



Para marcar essa data tão importante, conversamos com a psicóloga Tais Fernandes, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos. Ela destacou a importância dessa relação entre avós e netos, que pode ser crucial para evitar a depressão nessa faixa etária.



“Percebe-se que é possível ter um maior tempo de vida, o que possibilita mais tempo de convivência entre avós e netos permitindo a troca de experiências, participação dos avós na criação dos netos e formação de laços afetivos, o que impacta diretamente na melhora da comunicação, convívio social e flexibilidade cognitiva”, conta Tais.



Além disso, três fatores são os que mais se destacam quando analisados na melhora da saúde mental: afetividade, comunicação e interação social, e ensinamentos. O primeiro possibilita a criação de vínculos entre avós e netos, o que promove significado de pertencimento ao núcleo familiar. Isso pode impactar na diminuição ou prevenção de sentimentos de solidão.



Já a comunicação, permite o convívio entre gerações, gerando maior participação dos avós nas rotinas do dia a dia de seus netos, o que movimenta sua vida social. E por último, os ensinamentos influenciam nas trocas de experiências com os mais novos, trabalhando a flexibilidade de pensamentos e abertura para novas ideias.



Manter o contato entre esse vínculo parental, além de todos os benefícios citados e a sua influência na prevenção de distúrbios mentais, como a depressão, e até mesmo, auxiliar no trabalho cognitivo de idosos com parkinson ou alzheimer, ainda faz com que a família fique mais unida e promova as relações socioafetivas com outros integrantes da família.