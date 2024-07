Enxaqueca é mais comum em mulheres! Conheça os mitos e verdades. Coluna da Gardênia - Reprodução da Internet

Publicado 28/07/2024 00:00

Ter dor de cabeça já é desconfortável, imagine quando ela surge muito mais intensa do que o normal? Isso é enxaqueca! Uma realidade para mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença não tem cura e é mais comum em mulheres.



Infelizmente, ela nem sempre é levada a sério e muitas vezes é minimizada. Quem nunca ouviu um "toma um remédio que passa"? Mas será que passa mesmo?



Quem esclarece todas as dúvidas sobre o assunto é o neurologista Nicéas Tadeu de Oliveira Rodrigues, do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim:



As mulheres são mais propensas a sofrer de enxaqueca?

VERDADE! A enxaqueca é mais comum em mulheres, em grande parte devido às flutuações hormonais que ocorrem no corpo feminino, podendo ser potencializada por preocupações excessivas, ansiedade, tensão e estresse.



É possível prevenir uma crise de enxaqueca?

VERDADE! As crises de enxaqueca podem ser minimizadas ao identificar e controlar os gatilhos que as desencadeiam. Por isso, é importante observar os sinais que o seu corpo dá e buscar os cuidados adequados.



Tem cura?

MITO! Infelizmente, até o momento, não existe uma cura para a enxaqueca. No entanto, tratamentos eficazes estão disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas. Também há tratamentos preventivos disponíveis.



A alimentação pode influenciar o aparecimento da enxaqueca?

VERDADE! Certos alimentos e bebidas podem desencadear crises de enxaqueca em algumas pessoas.







Como cuidar das plantas no inverno?

Que tal manter suas plantas lindas e saudáveis mesmo durante o tempo frio?

Confira as dicas da Landscape Jardins:



- Na dúvida sobre a quantidade de água necessária para cada espécie, é possível colocar os dedos na terra e verificar a umidade do solo. Assim, será possível perceber o momento de regar novamente.



- Para quem está começando a cultivar plantas, um bom caminho é iniciar com tipos mais fáceis de cuidar e usualmente mais resistentes, como as suculentas. No entanto, sempre verifique as suas particularidades.



- A Aloe Vera, conhecida popularmente como Babosa, é uma planta suculenta resistente, que pode suportar temperaturas até 5°C



- Outros exemplos de flores que ganham destaque na estação são as Camélias (Camellia japonica), Crisântemos (Chrysanthemum), Ciclames (Cyclamen persicum), Gérberas (Gerbera jamesonii) e o Jasmim do inverno (Jasminum nudiflorum), como o próprio nome já diz.







Denuncie e proteja os animais!

Presenciou algum caso de abandono ou maus-tratos de animais? Denuncie, isso é crime! Todos animais têm direito à proteção. Você pode procurar a delegacia de polícia mais próxima ou fazer a denúncia através de canais telefônicos como a central Linha Verde do Ibama (0800 61 8080) e o disque-denúncia (2253-1177).

