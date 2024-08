Ter uma horta em casa contribui com a alimentação e com a saúde mental - Reprodução

Ter uma horta em casa contribui com a alimentação e com a saúde mental Reprodução

Publicado 02/08/2024 09:00

Olá, meninas!

Desde a pandemia, cada vez mais famílias vêm adotando a prática saudável de cultivar hortas domésticas. Estar em contato com a natureza é uma grande alegria e se for possível fazer isso no seu próprio lar é melhor ainda.

Estudos apontam que nos últimos 5 anos cresceu em 50% o número de hortas urbanas no Brasil, tanto comunitárias como particulares. O Brasil está seguindo essa tendência mundial de alimentação. “O hábito de plantar traz inúmeros benefícios para a nossa rotina, seja pelo fato de contribuir para uma alimentação mais saudável pois estamos nos alimentando com produtos cultivados em casa, seja por nos aproximar da natureza e contribuir para o bem-estar mental”, explica Andrei Santos, diretor de Planejamento da ISLA Sementes.

Com a rotina agitada dos brasileiros, muitos buscam alimentos que sejam rápidos, práticos e gostosos de consumir, e dessa forma os microverdes se destacam. Microverdes são hortaliças em sua fase jovem, fáceis de plantar e de consumir, e dependendo da variedade podem ter até 40 vezes mais nutrientes do que as hortaliças em tamanho adulto.

Plantar e consumir outras hortaliças contribuem para a alimentação saudável e para aproximar o indivíduo da natureza. A atividade é vista por médicos e estudiosos como terapêutica e já faz parte de projetos em tratamentos em hospitais, sendo considerada essencial para muitos casos, e que favorece para o bem-estar físico e espiritual. A decisão de começar a cultivar uma horta a partir da semente pode ser o passo fundamental para manter sua saúde no futuro.