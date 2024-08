As vencedoras do concurso Miss Grand Rio de Janeiro - Bruna Basílio

As vencedoras do concurso Miss Grand Rio de JaneiroBruna Basílio

Publicado 31/07/2024 20:06

Olá, meninas!

Na noite desta terça-feira (30), Andrieli Rozin, de 26 anos, moradora de Copacabana, foi eleita a Miss Grand Rio de Janeiro 2024 no concurso realizado no Vivo Rio. Eu participei do evento e fui uma das juradas. Uma noite cheia de glamour, com a beleza e simpatia das candidatas que encantaram a celebração.

Ao todo, 27 candidatas disputaram o posto de "mulher mais bonita do estado do Rio de Janeiro" em uma noite deslumbrante e emocionante.

Além disso, o Miss Grand Rio de Janeiro não apenas coroa uma vencedora, mas também oferece uma plataforma exclusiva para mulheres talentosas e inspiradoras brilharem. Ao longo dos anos, este evento tem sido uma vitrine para o empoderamento feminino e o reconhecimento do potencial ilimitado das participantes.

Além do título, a vencedora Andrieli Rozin concorrerá ao Miss Grand Brasil, no dia 8 de agosto em São Paulo. Caso vença, concorrerá ao Miss Grand International, representando o Brasil no exterior. Andrieli ganhou R$ 50 mil.

Maria Gasparotto ficou com o segundo lugar e ganhou R$ 20 mil, e Carolina Faria ficou com o terceiro lugar e ganhou R$ 10 mil.

Organizada pelo HEL Ecossistema, a edição deste ano do concurso foi totalmente voltada para a sustentabilidade, tendo o selo Evento Neutro.

Quer saber mais sobre o evento? Confira minha a entrevista completa com as vencedoras no meu programa que foi ao ar hoje, clique aqui

Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti