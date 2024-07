Dia do Orgasmo! Aprenda como alcançar o clímax e manter uma vida sexual saudável - Reprodução

Dia do Orgasmo! Aprenda como alcançar o clímax e manter uma vida sexual saudávelReprodução

Publicado 31/07/2024 09:00

Olá, meninas!

Hoje, dia 31 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Orgasmo. A data é muito popular e reforça a importância de uma vida sexual saudável e os caminhos para atingir o ápice durante uma relação sexual. O assunto, ainda considerado tabu para muitas pessoas, deve ser debatido, já que afeta diretamente na saúde física e emocional.

“A mente é essencial para o desejo sexual e desempenha um papel fundamental. A mulher, por ser mais mental do que o homem, por exemplo, precisa estimular o desejo mentalmente enquanto o homem apenas por visualizar já consegue sentir. Existem várias maneiras de usá-la para auxiliar na excitação e no aumento do desejo e o ideal é saber usar todas elas ao nosso favor”, comenta a especialista em saúde mental Thais Galassi.

A especialista listou algumas dicas sobre como usar a mente para ajudar a tornar o momento da relação sexual ainda mais proveitoso para todos os envolvidos no ato. Confira, abaixo, quais são eles.



1. Fantasiar com o parceiro

Com o passar do tempo, casais que já estão juntos há muito tempo, vão perdendo as fantasias. Por isso pode ser interessante estimular o desejo na mente de ambos ao longo do dia, usando a imaginação como uma forma de criar um cenário ideal para o momento da relação. O que acontece é que, muitas pessoas, depois de ter um parceiro, um relacionamento e um casamento de longa data, perdem o desejo sexual porque elas não fantasiam mais com o outro. Aproveitem o poder da nossa mente, que é um ambiente seguro e privado, para fazerem o que quiserem e em qualquer lugar.

2. Estimule a imaginação

Vocês podem fazer leituras eróticas, assistir a filmes sensuais, ouvir músicas sedutoras e até mesmo ter conversas provocadoras para preparar a mente e desenvolver o desejo. A mente é uma fonte poderosa de excitação e relembrar momentos e experiências do passado serve de estímulo para aumentar o tesão.



3. Conheça o próprio corpo

Principalmente para as mulheres, conhecer o próprio corpo ainda é algo difícil. Muitas mulheres não se tocam por vergonha ou por diversas crenças, mas conhecer a si também é uma forma de cuidado e de se sentir bem. Se a mulher sabe onde ela sente prazer é mais fácil dela conversar com o parceiro, para falar onde ela gostaria de ser tocada. E o principal: sem ter vergonha porque na hora da entrega esse sentimento precisa ficar de fora.



4. Tempo e dedicação

Conversar abertamente com o parceiro sobre desejos, fantasias e preferências sexuais é essencial para construir a intimidade e o desejo mútuo. A comunicação aberta cria uma conexão emocional mais profunda e pode levar a uma vida sexual mais satisfatória. Às vezes, o desejo sexual pode precisar de tempo para se desenvolver. Permita-se espaço para a intimidade emocional e física, dedicando tempo para estar presente no momento e compartilhar momentos de carinho.