Publicado 04/08/2024 00:00

As tendências de inverno já estão nas ruas. Apesar de alguns dias mais quentes, a estação traz muito estilo e elegância para a moda do dia a dia. Quer saber o que está em alta nessa temporada? Conversamos com a Nanda Silveira, fashionista e influenciadora de moda. Ela listou as peças que já conquistaram os looks e os corações.



- Produções monocromáticas, principalmente em tons terrosos;



- Looks all black com um cachecol com cor (cores em alta: branco, azul marinho, verde musgo e vinho);



- Suéteres cinzas combinados com uma calça jeans larga e tênis criam um look de inverno mais casual;



- Jaquetas oversized que imitam couro também são boas apostas para looks mais casuais e despojados para o dia a dia;



- Botas de cano longo são ótimas apostas para looks com saias e meia calças e até mesmo vestidos dando um tom de elegância e sensualidade;



- Vestido de manga longa. Por muitas regiões do Brasil não terem temperaturas tão baixas no inverno, os vestidos de manga longa dão um ar mais leve mas ao mesmo tempo sofisticado para o inverno.

Mulheres no pódio: elas são feras!

Rayssa Leal conquistou o bronze nos Jogos de Paris - Kirill Kudryavtsev / AFP

A temporada é de fortes emoções nas Olimpíadas de Paris. E as mulheres são destaque como nunca. A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos foi conquistada por uma mulher, a judoca Bia Souza.



A skatista Rayssa Leal, de 16 anos, ganhou bronze e se tornou a mais jovem atleta brasileira a ganhar duas medalhas olímpicas. Mais um ponto para o time feminino!



Outro grande orgulho está nas brilhantes meninas da ginástica olímpica. Elas arrasaram e levaram a inédita medalha de bronze por equipe.



Volta às aulas

Chegou a hora de voltar à rotina! As psicólogas especialistas em saúde mental infantil e adolescente Nathalia Heringer e Ariádny Abbud, do INPI compartilham orientações valiosas para auxiliar as crianças na volta às aulas.



Comunicação positiva: É fundamental os pais demonstrarem entusiasmo com o retorno escolar. Exaltando a convivência com crianças da mesma faixa etária, como é legal estar com os amigos e as delícias de uma jornada de aprendizado.



Previsibilidade: Crianças têm dificuldade em entender o futuro. Isso acontece porque o cérebro delas ainda está em desenvolvimento. Quando os pais fornecem previsibilidade sobre como será o dia, indicando que ela irá à escola, que ao final será encontrada pelo pai, isso contribui com a compreensão dela.



Rotina: O período de férias, com flexibilidade de horários para dormir e acordar, torna as atividades do dia mais livres e sem grandes responsabilidades. Para a adaptação escolar das crianças é importante retornar e manter uma rotina.

Beleza da Alma

“O sucesso de cada mulher deveria ser uma inspiração para outra mulher. Somos mais fortes quando nos apoiamos”. (Serena Williams)