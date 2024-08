Campanha Agosto Azul Vermelho reforça os principais cuidados com a saúde vascular - Reprodução

07/08/2024

Olá, meninas!

As varizes são o terror de muitas mulheres. Elas são aquelas veias superficiais anormais, mais escuras e às vezes até dilatadas. Elas ocorrem por causa de uma alteração funcional da circulação do organismo e são mais comuns nas mulheres. Mas como é possível acabar com o problema? Estamos na Campanha Agosto Azul Vermelho e hoje vamos fazer esse alerta!

As varizes são consideradas doenças, causadas por vários fatores, alguns deles: idade avançada, gestação, histórico familiar e trabalhar o dia todo em pé ou sentado. Os principais sintomas são queimação, edema, cansaço e sensação de peso nas pernas.

O tratamento específico depende da veia a ser tratada. Com tantos avanços na tecnologia, a medicina conseguiu aprimorar e disponibilizar vários tratamentos, podemos citar aqueles com meias elásticas, medicamentos, cirurgia, injeção e lazer.

É importante a visita ao médico especialista para indicar qual melhor procedimento a ser adotado, e é exatamente sobre isso que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) criou a campanha Agosto Azul Vermelho. A iniciativa tem como principais objetivos promover a prevenção através de exames e disseminar informações corretas sobre os tratamentos disponíveis.

O Presidente da SBACV Nacional, Dr. Armando Lobato, alerta para os riscos de realizar procedimentos sem o acompanhamento médico adequado. “Trabalhamos para garantir que esse tema seja amplamente divulgado. Queremos que a população tenha mais conhecimento sobre os profissionais qualificados para realizar determinados procedimentos, garantindo segurança e eficácia no tratamento”, afirma o Cirurgião Vascular.

Durante todo o mês de agosto, a SBACV reforça a importância do diagnóstico precoce. Entre as doenças que afetam o sistema vascular estão trombose venosa profunda (TVP), doença arterial periférica (DAP), acidente vascular cerebral (AVC), linfedema, pé diabético, aneurisma de aorta abdominal (AAA), embolia pulmonar (EP) e varizes.

Doenças vasculares frequentemente são silenciosas e não apresentam sinais iniciais, representando um risco sério. Para mais informações sobre a campanha Agosto Azul Vermelho, visite o site www.sbacv.org.br