Dicas para inovar com as cores na decoraçãoReprodução Pinterest

Publicado 06/08/2024 09:54

Olá, meninas!

As cores vibrantes vieram para ficar e colocam a simplicidade na decoração de lado. Você é daquelas que afra inovar e deixar a sua casa moderna e bonita? Então fique ligada nas dicas simples e práticas que vamos ensinar para deixar o seu lar além de aconchegante, super na moda e colorido.

Desde os principais eventos de decoração, como a Design Week de Milão deste ano, é possível ver designers apostando em tons de azuis, verdes, rosados e terrosos decorativos. E para te ajudar nessas dicas de decoração, conversamos com a designer de interiores Nina Tavares. “As pessoas ainda têm medo de usar cores dentro de casa e expor a sua personalidade. Mas é preciso saber que cada escolha feita transforma o ambiente em um refúgio único, já que as cores são capazes de despertar diferentes emoções”, comenta a designer.



Assim como um quadro bem composto, o equilíbrio entre cores e texturas é crucial para criar uma harmonia visual. "Escolha uma paleta de cores que se relacione harmoniosamente, pode ser uma combinação de tons complementares, análogos e monocromáticos. Cores que conversam entre si criam uma sensação de equilíbrio”.



Para além daquela parede colorida em destaque, como inovar com as cores na decoração? Nina dá dicas eficazes a seguir. Confira:



Móveis



Sabe aquela cômoda antiga que foi passada de geração em geração? Que tal pintá-la com uma cor forte, como o laranja, e trocar os puxadores? Você vai ter uma peça moderninha, um mix de estilos contemporâneo e vintage.



Cabeceira



Se você tem uma cama sem cabeceira, uma dica legal é pintar metade da parede. Cabeceira é algo caro e usar a tinta com essa função funciona. A dica é pintar de uma cor diferente até, no máximo, 1.30m do chão. A tinta acetinada é melhor para limpar. Não aposte em tinta fosca porque suja muito.



Hall



Os halls ganharam notoriedade na decoração e se tornaram muito mais do que um espaço de passagem. É uma oportunidade de comunicar a personalidade e o estilo dos moradores. Revestir as paredes do hall com papel de parede charmoso ou pintá-lo adiciona um toque de sofisticação e personalidade.



Quem chega ao seu apartamento dá de cara com um ambiente todo pensado. Uma dica é deixar as paredes, porta e teto da mesma cor, monocromático, como se fosse uma 'caixa', ou apostar no mesmo tom na porta de entrada e no teto, com perspectiva de um ambiente 'maior.



Colunas aparentes



Colunas e pilares podem ser destacados com cores vibrantes como parte da decoração. Junto com a cor você pode usar esse espaço para pendurar aqueles itens de colecionadores, como coleção de pratos ou medalhas; ou então emoldurar fotos e fazer uma pilastra de memórias.



Lavabo



O lavabo é o lugar aonde a licença poética pode rolar solta. Você pode brincar e ser mais ousado na decoração, sem medo de errar. O espaço é perfeito para papéis de paredes com figuras, texturas interessantes e cores vibrantes. A ideia é ser lúdico, convidativo e charmoso.



Objetos decorativos



Muitas pessoas falam em adicionar cor ao ambiente através desses objetos. No entanto, a dica é ir além. Combine peças antigas com itens modernos para criar um equilíbrio harmonioso entre o passado e o presente. A mistura de estilos e eras adiciona uma camada extra de riqueza visual e significado. Além de ser um charme esse Mix and Match.