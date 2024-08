Júlia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, o time feminino brasileiro da ginástica artística - AFP

Publicado 08/08/2024 08:00

Elas brilharam nas nos Jogos Olímpicos de Paris e se destacaram pelo talento, carisma e pelo amor ao esporte. A equipe feminina de ginástica artística do Brasil deu o que falar e trouxe, além de muitas medalhas, uma grande visibilidade à modalidade. Meninas e jovens do país inteiro passaram a admirar o esporte, que hoje se tornou uma paixão nacional. Tudo isso graças ao desempenho das 5 meninas que entraram para a história!

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira venceram a tão sonhada medalha olímpica por equipes. As meninas levaram o bronze, um prêmio inédito na categoria e conquistaram os corações dos brasileiros. As atletas estão mais famosas do que nunca. E continuam dando um show de simplicidade, maturidade e simpatia.

Vamos conhecer um pouco mais sobre essas pequenas? Mulheres gigantes que se tornaram sinônimo de orgulho e perseverança. Cada uma delas tem uma história de superação mais bonita que a outra.

Rebecca Andrade, dispensa apresentações. Ela se tornou a maior atleta olímpica da história do Brasil com seis medalhas em Jogos Olímpicos. Nascida em Guarulhos, em São Paulo, a atleta tem 25 anos. Ela e seus sete irmãos tiveram uma infância difícil e foram criados sozinhos pela mãe, dona Rosa, que trabalhou como faxineira para poder pagar pelo treinamento da filha. Rebecca ainda teve que passar por três cirurgias no joelho para se manter no esporte.

Flávia Saraiva, a encantadora Flavinha, ganhou o público pelo seu carisma e simpatia. Dona de muitos sorrisos e alegria contagiante, ela também tem 25 anos e nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Com seus 1,33m de altura é o chaveirinho da equipe e não foi descoberta em um ginásio, mas sim enquanto dava piruetas em uma árvore, em um pé de goiaba.

Jade Barbosa é a mais experiente da equipe, tem 33 anos e é carioca. Foi a primeira brasileira a conseguir uma medalha na disputa do individual geral em um campeonato mundial, levou bronze em 2007. Além de atleta, ela também tem talento para a moda. Nos Jogos de Paris foi responsável pelo desenho de alguns collants da equipe. Lindas peças coloridas e brilhantes que chamaram a atenção do público.

Júlia Soares foi a grande revelação da ginástica esse ano. Ela é a mais nova da equipe, tem apenas 18 anos e nasceu em Curitiba, no Paraná. Sua estreia nos Jogos Olímpicos foi em grande estilo, a atleta foi finalista na trave de equilíbrio. Apesar de jovem, a menina já tem um movimento próprio na trave, batizado com o seu nome, o "Soares".

Lorrane Oliveira tem 26 anos, nasceu no Rio de Janeiro e foi destaque como um dos maiores exemplos de superação entre as meninas. A atleta participou dos Jogos em Paris apenas três meses após perder a irmã e se recuperar de um quadro de depressão. A jovem, que é especialista em barras assimétricas, até pensou em abandonar o esporte após a tragédia. Mas o amor pela ginástica falou mais alto e ela hoje é uma das grandes estrelas do time brasileiro.