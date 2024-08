Tudo sobre a franja, o corte oficial da temporada de inverno - Reprodução

Tudo sobre a franja, o corte oficial da temporada de invernoReprodução

Publicado 10/08/2024 09:00

Olá, meninas!

No inverno é sempre igual... As franjas voltam a fazer a cabeça das mulheres! Atemporais e um verdadeiro acessório no visual, elas fazem sucesso nessa época do ano graças a temperatura. Principalmente em um país tropical como o nosso, no verão a manutenção da franja se torna mais difícil, pelo excesso de calor e suor. Já no inverno, temos o momento ideal para investir no corte. Para ajudar, o hairstylist Rudi Werner responde as principais dúvidas sobre cuidados com a franja.

Quando falamos de franjas, seja em cabelos crespos, cacheados, ondulados ou lisos, a lavagem com shampoo a seco a melhor opção?

A lavagem com shampoo a seco pode ser uma ótima opção, desde que seja usada como alternativa em momentos necessários. Independente da franja ou não e do tipo de fio, ela jamais irá substituir a lavagem no banho. Para os casos de "emergência", digamos assim, o shampoo a seco pode ser, sim, um ótimo aliado, tendo em vista que a franja tende a ficar oleosa com mais facilidade, já que está em contato direto com a pele.

Na hora de secagem com secador, qual a maneira correta de usar o acessório?

Isso vai depender da forma como cada pessoa deseja modelar sua franja. Para uma modelagem bem tradicional, com as pontas alinhadas e curvadas para dentro, o secador deve vir por cima dos fios. Já para quem quer um visual despojado, com a franja em caimento mais lateral, por exemplo, vale usar o acessório de baixo para cima e também para os lados, tanto direito, quanto esquerdo, simulando o movimento que você quer dar para os fios.

O uso das escovas modeladoras é uma boa alternativa para quem tem franja?

Pode ser sim! Principalmente para quem tem dificuldade em manusear escova + secador. Ela é uma ótima aliada, pois faz o trabalho de dois acessórios em um só.

Apesar de ser uma prática antiga, vale a pena usar bobes para manter os fios alinhados?

Vale! Os bobes continuam sendo uma ótima opção para modelar os cabelos sem submetê-los à exposição ao calor. Você também pode lançar mão de spray fixador, para aumentar a durabilidade do efeito dos bobes.

Leave-in e mousses ajudam a manter as madeixas certinhas?

Sim. Eles são ótimos aliados nesse sentido. Para o caso específico das franjas, só é preciso tomar cuidado para não pesar a mão e, consequentemente, pesar os fios deixando-os oleosos mais rápido. Opte por versões mais fluidas e use pouco produto na região.

Quais são as 5 dicas que você recomendaria para quem tem franja?

1. Manter o corte sempre em dia. A franja tende a "perder" o corte dentro de 30 ou 40 dias, então, a visita ao cabeleireiro deve ser mais frequente que o habitual.

2. Evite passar a mão. É comum que a pessoa com franja queira ajeita-la o tempo inteiro, mas isso prejudica a saúde dos fios e deixa o cabelo com aspecto oleoso mais rápido.

3. Priorize o formato do seu rosto no lugar de tendências. Algumas pessoas querem seguir tendências e acabam por optar por cortes que não valorizam seu rosto. Acima de qualquer trend, valorize seus traços naturais.

4. Evite fontes de calor. Quem tem franja, normalmente, quer modelar os fios diariamente. Lance mão de bobes, dedinho e outras alternativas que não levam fontes de calor, para evitar danificar o seu cabelo.

5. Se as fontes de calor forem necessárias, use sempre protetor térmico!

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.