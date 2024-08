Programa vai treinar profissionais da rede de educação para o combate ao abuso sexual infantil - Reprodução

Programa vai treinar profissionais da rede de educação para o combate ao abuso sexual infantilReprodução

Publicado 12/08/2024 21:57

Olá, meninas!

Fui convidada para ser uma parceira especial de uma grande campanha, o Programa Nota Zero Para o Abuso. E aceitei entrar nessa luta também contra o abuso sexual infantil. A ação foi lançada na semana passada através de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e o Instituto Anjos Maura de Oliveira.

Profissionais da área de educação serão capacitados para identificar os sinais de violência e ajudar as nossas crianças. A ação vai alcançar um total de quase 10 mil pessoas nos 92 municípios do Estado do de Janeiro, abrangendo 96 Institutos de Educação. O curso vai receber diretores, equipes técnicas e alunos do 3º ano do curso de magistério. A iniciativa vai ajudar na prevenção e combate ao abuso sexual infantil, pedofilia e exploração sexual infantil.

A capacitação vai incluir temas como a identificação de sinais de abuso até estratégias para prevenção e intervenção adequadas, buscando não revitimizar a criança ou adolescente vítima, usando técnicas adequadas, como a Escuta Especializada, que será ministrada nesse programa.

O Programa Nota Zero Para o Abuso enxerga a necessidade de uma reparação imediata, começando pela raiz do problema, que é a falta de conhecimento para um assunto tão importante e sensível.

Esse tipo de crime deixa nas vítimas marcas e traumas muitas vezes irreversíveis. Sentimento de culpa, medo e dor acompanham essas vítimas pelo resto da vida. Afinal, como combater algo que não se conhece?

Dados alarmantes indicam que cerca de 90% dos casos de abuso ocorrem dentro do ambiente familiar; cerca de 500 mil crianças são exploradas sexualmente nas estradas do Brasil e 50 mil crianças são roubadas por ano no Brasil. É fundamental que a comunidade escolar esteja equipada para reconhecer sinais e sintomas (físicos, psicológicos e comportamentais); acolher adequadamente; escutar tecnicamente e conduzir dentro das normas legais.

Precisamos cuidar e proteger nossas crianças. Por isso é tão importante essa iniciativa. Aguardo vocês também no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.