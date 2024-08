Ângela Bismarchi renunciou à fama e hoje compartilha sua história para ajudar outras pessoas - Divulgação

Ângela Bismarchi renunciou à fama e hoje compartilha sua história para ajudar outras pessoasDivulgação

Publicado 20/08/2024 22:12

Aos 57 anos, a ex-modelo Ângela Bismarchi comemora a nova fase. Conhecida pelo corpo exuberante, ela continua esbanjando beleza e simpatia, mas passou por uma transformação pessoal profunda e busca inspirar e ajudar outras pessoas com sua história de superação. Uma lição de coragem e perseverança, através da fé, a artista se tornou uma nova mulher. Teve uma vida atrelada à fama, com capas de revistas, carnaval e muito sucesso. Os holofotes foram regados por tragédias e lágrimas nos bastidores. Conhecida internacionalmente pela beleza, Ângela enfrentou muitos desafios e se reinventou.

Foi em 2015 que tudo mudou. Após passar por um drama pessoal com a perda de sua irmã em um suicídio, ela decidiu mudar de direção. Seu segundo casamento aconteceu em 1999, terminando com seu marido assassinado em 2002. Em 2004, casou novamente, mas após 20 anos, terminou o relacionamento após uma denúncia na delegacia de atendimento à mulher. O sofrimento da perda de seu único filho Igor, em um trágico incêndio, também mostrou o quanto ex-modelo é uma mulher de coragem e resiliência.

Sua conversão ao evangelismo também fez Ângela renunciar ao carnaval e à fama para se dedicar a escrever livros religiosos e investir na música gospel. Em meio a casamentos e separações, tragédias e desafios, ela encontrou sua força na fé. Uma jornada marcada por momentos de dor, mas também de superação e renovação. Hoje ela é formada em design de moda, teologia e psicanálise em aconselhamento cristão e se dedica a compartilhar seu exemplo, para motivar pessoas. Confira o bate-papo completo com essa mulher que inspira outras mulheres.

Como decidiu mudar de vida?

Durante muitos anos exibi minha bela forma na Marquês de Sapucaí, com excesso de exposição do corpo. Vivi por anos a doutrina da exposição do corpo, precisava estar dentro do padrão do corpo perfeito exigido pela sociedade. Muito tempo desfilando no carnaval, sendo capa de revistas, fazendo shows até fora do Brasil. Participei de realities, uma exposição desenfreada que começou a me cansar aos poucos. Eu nunca estava 100% feliz.

Na minha história existem muitas perdas materiais e sentimentais, perseguições e julgamentos. Tudo isso me desgastou muito. Até o dia que participei de uma célula, na casa de uma família e senti algo no meu coração como nunca antes. A partir daí, nunca mais fui a mesma! Hoje em dia sou outra pessoa, muito mais feliz e completa. Sou formada em design de moda pela Universo, em teologia pela Faculdade da Bíblia, mestrado e doutorado em ministério pela Facite e psicanalista me formei esse ano 2024.

Quais os maiores desafios que já enfrentou?

Foram muitos. Se manter motivada diante das dificuldades pode ser desafiador e sim está sendo uma jornada de superação. Passei por diversas transformações ao longo da minha vida. Encontrar motivação é essencial para progredir e alcançar metas. Quando nos sentimos motivados, torna-se mais fácil superar desafios e manter o bom senso de propósito.

Como você se vê no futuro?

Eu me vejo no presente e futuro como um exemplo de determinação e perseverança, inspirando muitas pessoas a enfrentarem seus próprios desafios.

Um recado de inspiração para outras mulheres?

Cuide de sua saúde. Manter uma dieta balanceada, dormir bem e fazer exercícios são fundamentais para saúde física e mental, o que por sua vez pode afetar sua motivação. A motivação é pessoal e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por isso, é importante experimentar diferentes abordagens e encontrar o que melhor se adapta a você. Todos nós temos tipos de hipocrisia. Significa que as pessoas admiram não a quem somos, mas quem aparentamos ser.