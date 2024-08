Make perfeita gastando menos! Aprenda a economizar na base, um dos itens mais caros de uma boa maquiagem - Divulgação

Publicado 19/08/2024 22:28

Olá, meninas!

Quer ter uma maquiagem de arrasar, gastando pouco? Hoje vamos ensinar essa dica de ouro! Todas nós sabemos que uma boa base, seja ela de alta, média ou baixa cobertura, não costuma ser barata. Isso, é claro, considerando produtos de qualidade e durabilidade. Sendo assim, o gasto com base para cobrir imperfeições no rosto diariamente acaba aumentando. É um produto que normalmente não rende tanto no quesito quantidade como gostaríamos. Mas, há sim, como economizar na base e, ao mesmo tempo, conseguir cobrir as marcas que tanto desagradam.

O maquiador Marcello Costa, que já maquiou celebridades brasileiras como Jade Picon, explica como é possível deixar um pouco a base de lado e, ainda assim, conseguir cobrir a pele de um jeito impecável, sem que ninguém perceba que a base não foi utilizada. “Com a pele perfeita, o meu segredo é sempre começar a preparação da pele com o que eu chamo de ‘Fantástico Três’. Começo com um tônico, depois aplico um sérum e logo depois aplico o primer. Quando eu aplicar muitas vezes, não uso nem base. Todo o processo é feito com o corretivo, porque o corretivo com um pouco de base, ele consegue diluir com toda essa preparação que deixa a pele saudável”, explica o maquiador.

Ainda de acordo com o especialista, o segredo é usar e abusar de diferentes tons do corretivo. “Eu aplico o corretivo de tons diferentes, que vão servir como base e proporcionar o efeito de uma cobertura completa, com partes mais escuras para o contorno. Então, quando eu terminar a pele, ela já vai estar com a base (pouca quantidade) e corretivo ao mesmo tempo. Mas como a pele foi preparada e hidratada, dá o efeito daquela pele iluminada sem estar oleosa”, completa. Ele ainda ensina um truque infalível para corrigir delineados gatinho que deram errado. Quer corrigir o delineado que deu errado? O segredo é umedecer um cotonete bem fininho com removedor de maquiagem e com ele eu vou limpando para a linha ficar mais certinha.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.