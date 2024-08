Peças que não podem faltar no seu armário em qualquer estação - Reprodução

Peças que não podem faltar no seu armário em qualquer estaçãoReprodução

Publicado 21/08/2024 09:00

Olá, meninas!

No universo da moda, algumas peças se destacam por sua capacidade de ultrapassar tendências e se manterem relevantes ao longo do tempo. Não é mesmo? Essas roupas, além de serem práticas, agregam estilo e elegância, tornando-se verdadeiros coringas no guarda-roupa de qualquer pessoa. Entre elas, quatro itens se destacam como essenciais, capazes de transformar e elevar qualquer look, independentemente da ocasião ou do estilo pessoal.

Vamos conferir mais essa super dica? Conversamos com Manu Farias, dona do Brechó Fashion Carioca. Ela destacou algumas informações importantes para deixar qualquer mulher linda e elegante em qualquer ocasião. Confiram!

1 - Primeiro, o blazer bem cortado, que é uma peça-chave para elevar qualquer look. Seja em uma combinação casual com jeans ou em um conjunto mais formal, o blazer adiciona um toque de sofisticação e estrutura ao visual. Ele é versátil e pode ser usado em ambientes de trabalho, eventos sociais ou até mesmo em um passeio descontraído, tornando-se um investimento certeiro.

2 - A segunda peça indispensável é a camisa branca clássica. Sua simplicidade e elegância a tornam uma peça versátil, que pode ser usada tanto em um look casual, com jeans ou shorts, quanto em um estilo mais refinado, com uma saia lápis ou um blazer. Além disso, a camisa branca é uma tela em branco para acessórios, permitindo infinitas possibilidades de estilo.

3 - Um bom par de jeans de corte reto também é essencial em qualquer guarda-roupa. Esse tipo de jeans é atemporal e combina conforto com estilo, sendo adequado para diversas situações, desde um encontro casual até um evento que exige um visual mais alinhado. Sua versatilidade permite diferentes combinações, desde uma camiseta básica até uma blusa sofisticada.

4 - Por fim, o vestido preto básico, conhecido como "little black dress", é a peça coringa que não pode faltar. Sua simplicidade permite que ele seja adaptado a diferentes eventos, desde jantares elegantes até festas mais descontraídas. Com os acessórios certos, o vestido preto pode ser transformado, mantendo sempre um ar de sofisticação e classe.

Investir nessas quatro peças atemporais é garantir um guarda-roupa versátil e elegante, capaz de se adaptar a qualquer situação. Com um blazer bem cortado, uma camisa branca clássica, um par de jeans de corte reto e um vestido preto básico, você estará sempre preparada para compor looks que unem sofisticação e praticidade, mantendo-se sempre no auge da elegância, independentemente das mudanças na moda. Essas peças são a base de um estilo refinado e seguro, que valoriza a individualidade e o bom gosto.