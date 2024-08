Mau cheiro nas axilas? Diga adeus ao problema! Coluna da Gardênia - Freepik

Publicado 25/08/2024 00:00

Você sabe o que é bromidrose? É um distúrbio que causa mau cheiro, odor excessivo, geralmente nas axilas, pés, couro cabeludo e virilha. O famoso cêcê! É comum surgir na adolescência, mas também por outros fatores, entre eles diabetes, alcoolismo, determinados alimentos, hormônios e até antibióticos.



Para tirar todas as dúvidas sobre o problema, conversamos com a dermatologista Letycia Lopes. Ela explicou tudo sobre o assunto!



Pode atingir crianças? Não é comum uma criança muito jovem apresentar mau odor nas axilas. Nesses casos é preciso procurar um especialista e pesquisar. Mas normalmente o problema está relacionado com questões de higiene e a proliferação de bactérias.



Questões hormonais também podem desencadear o problema. Por isso, ele pode ocorrer em fases como adolescência e a menopausa.



Os desodorantes ajudam a reduzir o problema, mas é preciso ter cuidado, alguns podem obstruir os poros e favorecer a proliferação de bactérias.



De acordo com a dermatologista, o mau cheiro nas axilas pode ser causado por diversos fatores, incluindo:



1. Suor: O suor em si não tem cheiro, mas quando a proliferação de bactérias na pele da região, pode gerar um odor desagradável.



2. Higiene: A falta de higiene adequada pode levar ao acúmulo de suor e bactérias, intensificando o mau cheiro.



3. Alimentação: Certos alimentos, como alho, cebola e temperos, podem alterar o odor corporal.



4. Hormônios: Alterações hormonais, como as que ocorrem durante a puberdade, menstruação, menopausa, e até gestação podem aumentar a produção de suor e afetar o odor.



5. Estresse: O estresse pode ativar glândulas sudoríparas, resultando em suor excessivo.



6. Uso de roupas: Roupas feitas de materiais sintéticos que não permitem a respirabilidade podem reter o suor e causar mau cheiro.



7. Condições médicas: Algumas condições, como diabetes, infecções ou problemas metabólicos, podem causar alterações no odor corporal.



8. Medicamentos: Certos medicamentos podem ter efeitos colaterais que influenciam o cheiro do suor.

Dicas para cuidar da sua pele no inverno

Hidratação para pele é essencial - Freepik

Com a chegada do inverno é comum que a pele sofra com as baixas temperaturas, a umidade do ar e os banhos quentes. Destacamos cinco dicas essenciais para manter sua pele saudável e macia durante a estação mais fria do ano. As dicas são da Carolina Rojas Viudes, dermatologista da Bisyou Skincare.



- Hidrate-se por dentro e por fora. No inverno, a pele tende a ficar mais ressecada, por isso é fundamental reforçar a hidratação. Utilize cremes hidratantes adequados ao seu tipo de pele, preferencialmente após o banho, quando a pele ainda está úmida.



- Evite banhos muito quentes e longos. Apesar de serem relaxantes, banhos muito quentes e prolongados podem remover a camada protetora da pele, deixando-a mais seca e sensível. Opte por água morna e limite o tempo debaixo do chuveiro para preservar a oleosidade natural da pele.



- Use protetor solar, mesmo nos dias nublados. Mesmo nos dias frios e nublados, os raios UV podem danificar a pele. Escolha um protetor solar com fator de proteção adequado e aplique diariamente no rosto e nas áreas expostas



- Aposte em uma alimentação rica em nutrientes. A alimentação balanceada também influencia na saúde da pele. Consuma alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de ômega-3, encontrados em frutas, vegetais, peixes e oleaginosas. Esses nutrientes ajudam a manter a pele hidratada e com um aspecto saudável.



- Não esqueça dos lábios e das mãos. São áreas que costumam sofrer bastante no inverno. Use hidratantes específicos para os lábios, como balms, e proteja as mãos com cremes hidratantes potentes.





Beleza da Alma

“Se você fizer aquilo que a sua intuição manda, usando bom senso e deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de ter o seu objetivo”. (Silvio Santos)