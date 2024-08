Alimentos que ajudam a melhorar a saúde do coração - Reprodução

Publicado 24/08/2024 09:00

Olá, meninas!

As doenças cardiovasculares, ou seja, as que afetam o coração e os vasos sanguíneos, são a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Mudanças de hábitos podem ajudar a preveni-las. Incluir alguns alimentos também ajudam a melhorar a saúde cardiovascular. A nutricionista Juliana Vieira listou 10 deles. Confiram as dicas da especialista!

1 - Azeite de oliva

Nem toda gordura é prejudicial para a saúde. O azeite de oliva é um exemplo, tendo em sua composição a gordura monoinsaturada. Estudos publicados mostram que essa substância contribui com a saúde do coração e também diminui os riscos de AVCs. Além disso, o azeite é rico em ácidos graxos monoinsaturados. São eles que reduzem as taxas de colesterol ruim (LDL) e aumenta o bom (HDL). Assim, nos protegemos do acúmulo de placas gordurosas nos vasos sanguíneos.

2 - Aveia

As fibras da aveia ajudam a manter níveis regulares de glicose no sangue prevenindo o diabetes. É importante ressaltar que as altas taxas de açúcar podem afetar as paredes dos vasos sanguíneos e, consequentemente, interferir na circulação de sangue.

3 - Linhaça ou óleo de linhaça

Ela tem ação anti-arritmia, controlando os batimentos cardíacos e ainda previne a hipertensão.

4 - Salmão, sardinha e atum

Esses três peixes são gordurosos, mas têm uma gordura boa, a poli-insaturada, além do ômega 3, que é excelente para saúde cardiovascular. Além do salmão, da sardinha e do atum, você também pode colocar na sua lista de compras o bacalhau, linguado e arenque (uma espécie de peixe pequeno).



5 - Maçã

Ela é considerada um bom alimento para o coração, por ter ótimas quantidades de pectina, uma fibra que diminui a absorção de gorduras, prevenindo o surgimento de doenças cardiovasculares. Contudo, a maçã possui muitos flavonoides e carotenoides, que são compostos bioativos com ação antioxidante que impedem a oxidação das células de gordura, equilibrando os níveis de colesterol “ruim", o LDL, no sangue.

6 - Abacate

O abacate é rico em gordura monoinsaturada e poli-insaturadas, que são gorduras saudáveis que ajudam a diminuir o colesterol total, os triglicerídeos e o colesterol "ruim", o LDL, mantendo a saúde do coração. O abacate também é rico em carotenoides, potássio e ácido fólico, nutrientes que melhoram a circulação do sangue.

7 - Grãos

Grãos como feijões, lentilhas, grão-de-bico e outros, agem na redução do colesterol LDL.

8 - Chocolate amargo

O chocolate amargo, a partir de 70% cacau, contém um elevado teor de cacau, uma fruta com ação anti-inflamatória e antioxidante que diminui a oxidação das células de gordura, evitando o risco de formação de coágulos e melhorando a circulação de sangue.

9 - Tomate

O tomate é conhecido por ser um alimento bom para o coração, pois é rico em licopeno, um potente antioxidante que mantém a saúde das artérias, prevenindo problemas como aterosclerose, infarto e derrame. Use preferencialmente o tomate aquecido.



10 - Água

Por último e a mais importante e barata dica! A água. Sempre mantenha a hidratação em dia bebendo água. Importante não só para o coração mas para o corpo todo.

