Publicado 23/08/2024 09:00

Olá, meninas!

Casacos guardados no armário por um ano, ácaro, poeira... Para quem mora em um país como o Brasil é difícil não sofrer com coceiras e espirros nessa época do ano. Não é mesmo? E a conjuntivite também é muito comum! Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) mostram que durante o inverno cerca de 20 a 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia e, seis a cada 10 alérgicos têm a manifestação nos olhos durante as crises.De acordo com a Dra. Thais Sobreira, oftalmologista do Instituto de Especialidades Pediátricas (IEP), há um aumento de conjuntivite alérgica neste período. “O clima seco leva a menor lubrificação natural dos olhos, crianças têm sua imunidade alterada e se expõem a ácaros presentes em roupas e sapatos que estavam guardados. Todos esses fatores causam aumento no número de casos”, explica.Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) casos de conjuntivite alérgica em crianças e adolescentes são cada vez mais prevalentes. “A predisposição genética combinada com fatores ambientais como poluição, alimentos e alérgenos podem estar associados ao aumento no número de casos ao longo dos anos”, esclarece a Dra. Thais. Ela também destaca que quem já sofre com um quadro alérgico tem mais chances de desenvolver essa condição.Os mesmos fatores alérgicos que causam sintomas respiratórios podem causar reação nos olhos e gerar alterações que vão desde coceira e lacrimejamento, a lesões mais graves como na córnea. Os sintomas podem atingir os dois olhos e podem variar de leves a severos dependendo do caso.“O principal é a coceira intensa, mas também pode estar presente o lacrimejamento, olho vermelho, secreção clara, fotofobia, aumento na frequência do piscar e alterações visuais. Importante lembrar que trata-se de um quadro não infeccioso e não há risco de contágio”, esclarece a médica.Vale lembrar que a principal diferença entre a conjuntivite alérgica e a infecciosa está na causa. Enquanto a alérgica é causada por fatores como pólen, ácaros, poeira e mofo, a infecciosa é decorrente da ação de vírus e bactérias.“A apresentação clínica é outra diferença entre elas. Apesar de terem em comum a queixa de olhos vermelhos e desconforto ocular, outros sintomas são diferentes. O fato é que através da história clínica e exame oftalmológico detalhado é possível realizar essa diferenciação”, explica.O diagnóstico é feito durante a consulta médica baseado no histórico e exame oftalmológico. Na conversa com familiares é importante detalhar o tempo dos sintomas e identificar o fator causador. Em alguns casos será necessária a realização de exames complementares.O tratamento se inicia com medidas de controle ambiental para reduzir o contato da criança aos causadores do problema. Para controle e alívio dos sintomas podem ser usados colírios antialérgicos, lágrimas artificiais, colírios de corticoide e até imunossupressores. A escolha do tratamento vai variar de acordo com a gravidade do quadro.Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti