Com prótese ou sem prótese? Entenda a diferença entre as cirurgias nos seiosReprodução

Publicado 30/08/2024 16:57 | Atualizado 30/08/2024 16:58

Olá, meninas!

A busca por procedimentos estéticos que promovam o bem-estar e a autoestima vem crescendo, especialmente entre as mulheres que desejam recuperar a firmeza e o contorno natural das mamas. Entre essas técnicas, a mastopexia se destaca como uma das cirurgias plásticas mais procuradas. Este procedimento é indicado para aquelas que sofreram com a flacidez e a queda das mamas, um fenômeno natural após o envelhecimento, a amamentação ou a perda significativa de peso. A mastopexia oferece a possibilidade de levantar e remodelar os seios, restaurando uma aparência mais jovem e harmônica.

De acordo com cirurgião plástico Valderi Vieira, a cirurgia pode ser realizada de duas formas principais: com ou sem a inclusão de próteses de silicone. A escolha entre essas opções depende de uma série de fatores, incluindo o volume mamário original da paciente, suas expectativas em relação ao resultado final e a avaliação do cirurgião.

Quando o objetivo é não apenas levantar as mamas, mas também aumentar o volume, a mastopexia com prótese torna-se a melhor escolha. “A adição de próteses de silicone durante a cirurgia proporciona um resultado mais duradouro, especialmente em pacientes com pouca elasticidade na pele. A combinação da mastopexia com prótese é indicada para aquelas que, além de corrigir a flacidez, desejam aumentar o tamanho dos seios, garantindo um contorno mais firme e preenchido”, explica o médico.

Além disso, a prótese ajuda a preencher espaços que, após a retirada de pele excedente, poderiam resultar em um visual menos volumoso. Esse procedimento é ideal para mulheres que, após a gravidez ou a perda de peso, notaram uma redução significativa no volume das mamas e desejam recuperar tanto a firmeza quanto a plenitude.

Por outro lado, para pacientes que já possuem um volume mamário adequado, mas desejam apenas levantar e modelar os seios, a mastopexia sem prótese pode ser a solução ideal. Essa técnica se concentra na remoção do excesso de pele e na elevação da mama, preservando seu volume natural. Dr. Valderi destaca que essa abordagem é especialmente indicada para aquelas que desejam evitar a inclusão de um corpo estranho em seu organismo ou que estão satisfeitas com o tamanho de suas mamas, buscando apenas uma melhora na firmeza e na posição.

Pós-operatório e riscos potenciais

Independente da escolha entre mastopexia com ou sem prótese, o pós-operatório requer cuidados semelhantes. O período de recuperação envolve repouso, uso de sutiãs cirúrgicos e limitação de atividades físicas intensas por algumas semanas. A presença de próteses, no entanto, pode demandar um cuidado adicional, como a atenção ao posicionamento da prótese e a observação de sinais de complicações, que podem incluir deslocamento ou encapsulamento.

Como todo procedimento cirúrgico, a mastopexia, com ou sem prótese, envolve riscos, tais como infecção, cicatrizes indesejadas e alterações na sensibilidade das mamas. Contudo, esses riscos podem ser minimizados com a escolha de um cirurgião qualificado e experiente. Dr. Valderi Vieira enfatiza a importância de uma avaliação criteriosa antes de se submeter ao procedimento, garantindo que as expectativas da paciente sejam realistas e que o plano cirúrgico seja bem definido.

“A decisão de realizar uma mastopexia, seja com ou sem prótese, deve ser feita com base em uma avaliação cuidadosa e uma comunicação clara entre paciente e cirurgião. Com a orientação adequada, é possível alcançar resultados que não só atendam às expectativas estéticas, mas que também promovam um impacto positivo na autoestima e na qualidade de vida do paciente. A mastopexia, quando bem indicada e realizada por um profissional capacitado, é uma excelente opção para aquelas que desejam resgatar a confiança e a satisfação com seu corpo”, finaliza o cirurgião.