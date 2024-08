Aprenda a poupar dinheiro e quitar dívidas - Reprodução

Aprenda a poupar dinheiro e quitar dívidasReprodução

Publicado 30/08/2024 09:00

Olá, meninas!

A cada dez brasileiros, oito estão endividados. A pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia é uma das muitas que apontam a realidade enfrentada pelas famílias com escassez de dinheiro no Brasil. O descontrole financeiro é um dos principais fatores que levam as pessoas ao endividamento e isto pode estar relacionado também à instabilidade emocional.

“Crenças limitantes de incapacidade, por exemplo, pode ocasionar a busca do preenchimento de um vazio interno, levando a pessoa a gastar sem controle com supérfluos”, diz o autor do livro Educação financeira e reflexões sobre a verdadeira riqueza. Ele explica que esta questão, muitas vezes, pode ser resolvida com apoio espiritual e gerenciamento mais consciente das finanças.

E para ajudar quem não sabe por onde começar ou não tem conhecimento prévio de organização, conversamos com o administrador de empresas Tiago Tozzi Nunes, autor do livro “Educação financeira e reflexões sobre a verdadeira riqueza”. Ele traz dicas simples para serem adotadas no cotidiano de todos, independentemente da receita mensal. Confira os ensinamentos e as orientações para aplicar no dia a dia e saia de vez do vermelho!

1. Reconheça e controle o descontrole

Faça um levantamento das despesas e receitas. Identifique onde estão aqueles gastos desnecessários no mercado, com roupas ou assinaturas de serviços e produtos, evite compras impulsivas. Mas lembre-se: o descontrole é algo interno, já que o dinheiro potencializa a satisfação de vontades. Por isso, a principal transformação precisa interior. Aprenda a não viver de comparações, agradeça o que já tem e foque no que deseja conquistar.

2. Avalie necessidades

Agora que você deu um basta no descontrole, faça uma nova análise nas contas e gastos. Priorize necessidades básicas e planeje como atingi-las de forma econômica. Optar por um produto de outra marca e fazer pesquisas de preço são sempre indicados. Há também as necessidades que o dinheiro não preenche e é preciso ficar atento a elas. Busque alimentar sua alma com notícias boas, momentos em família ou amigos, ações que tragam bem-estar e reserve também um tempo para praticar a sua fé.

3. Equilibre suas contas pessoais

Ganhar bem é administrar bem. Para isso, liste a sua receita mensal e, deste total, priorize as despesas fixas como aluguel, água, luz, educação e planos de saúde. Divida o saldo pela quantidade de semanas do mês para fazer outras despesas como alimentação, transporte e lazer. Assim é possível evitar chegar nos últimos dias antes do próximo salário com a sensação de que já não pode gastar mais nada. O objetivo é estar provido o mês todo. Essa regra é válida para qualquer nível de renda, é questão de decisão: quem quer faz, não tem desculpa!

Considere também as rendas extras, como o 13º salário, participação nos lucros, premiações ou comissões. Transforme-as em poupança ou investimento para o futuro. Esta é uma maneira de se preparar para os meses com gastos adicionais, incluindo despesas como IPVA, IRPF, IPTU, matrícula escolar, entre outros.

O importante é criar o hábito de reservar uma quantia mensal para a poupança ou outro investimento para planos futuros e objetivos maiores. E não precisa ser muito dinheiro, só sabe poupar no muito quem aprendeu a poupar no pouco. Esse costume é importante para realizar sonhos e se preparar para uma eventualidade, como o caso de um desemprego.

4. Enxergue a verdadeira prosperidade

Independentemente de crenças, é importante refletir que a verdadeira riqueza vai além dos bens materiais. Envolve ter saúde, paz, vida familiar harmoniosa e alegrias. Ser próspero significa seguir dois grandes princípios: união, ao contar com a família para viver uma vida mais completa e com apoio de quem se ama e honestidade, porque dever a alguém pode prejudicar quem não recebeu o pagamento. Agir corretamente só trará bons frutos para você, então reorganize a sua vida em todos os sentidos.