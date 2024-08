A nova batalha de Preta Gil contra o câncer - Reprodução

Publicado 28/08/2024 09:00

Olá, meninas!

Depois de emocionar o país ao compartilhar o dia a dia de sua luta contra o câncer de intestino, a cantora Preta Gil está novamente diante de um grande desafio. Ela completou o tratamento inicial e ficou livre do câncer, mas durante a fase de acompanhamento, cerca de um ano depois da cirurgia, exames revelaram que a doença retornou, desta vez em quatro locais diferentes do corpo: em dois linfonodos, no peritônio e no ureter. Esse retorno do câncer, chamado de metástase, levanta muitas dúvidas sobre o que ocorre no organismo e quais os próximos passos no tratamento.

A metástase acontece quando as células cancerígenas se desprendem do tumor original e se alojam em outros órgãos. O oncologista Décio Lerner, chefe do Centro de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP-RJ), explica que "Nem todo paciente com câncer desenvolve metástases. Isso depende de vários fatores, como a biologia e as características genéticas de cada tumor e sua apresentação inicial. Há tumores que são mais agressivos do que outros". De acordo com ele, quando há o comprometimento dos linfonodos, que são os gânglios em torno do tumor, existe o risco grande da doença voltar.

Lerner afirma que o retorno da doença pode surgir em qualquer parte do corpo. “Há locais que são mais comuns, como fígado, pulmão e regiões próximas à área onde a doença se manifestou pela primeira vez. Não raro, pode haver metástase em apenas uma área do corpo ou em várias, simultaneamente. Isso vai depender de cada caso e de cada paciente”, diz.

O caso de Preta Gil ilustra uma realidade de muitos pacientes oncológicos, principalmente após o diagnóstico e o tratamento de um câncer agressivo. "É muito importante seguir as orientações da equipe médica e fazer um acompanhamento rigoroso após o tratamento inicial, pois assim é possível detectar precocemente as recidivas, o que pode fazer toda a diferença na abordagem terapêutica. Alguns pacientes respondem muito bem à quimioterapia", enfatiza Lerner.

A mensagem do especialista para Preta e outras pessoas que estão nesta mesma batalha é: “Não desista, tenha força. Existem várias opções de tratamento. Tire todas as suas dúvidas com a equipe médica e certamente seu médico vai lhe orientar sobre o melhor caminho a seguir”.

Muita força para a artista, o Brasil todo está torcendo pela recuperação dela!