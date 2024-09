Neste Dia do Irmão, educadora dá dicas aos pais para uma boa convivência entre os filhos - Reprodução

Neste Dia do Irmão, educadora dá dicas aos pais para uma boa convivência entre os filhosReprodução

Publicado 04/09/2024 09:00

Olá, meninas!

"Para, para... Ai, sai do meu lugar... Mãe, ele está me empurrando... Ela está invadindo meu espaço... Ele está me irritando com o barulho... Ela está me olhando feio..." Isso é familiar para você? Se você tem irmãos, provavelmente se lembra das discussões e provocações constantes em alguma fase da vida. E se você é mais de dois ou mais filhos, está passando por tudo isso nesse momento!

Os pais sabem que mediar os conflitos entre irmãos é uma tarefa constante, difícil e cansativa, mas extremamente necessária para manter a harmonia no lar.

Esses conflitos são normais, mas precisam ser bem administrados e, principalmente, a opinião da criança deve ser validada.

As relações familiares moldam nossa personalidade. O convívio com os irmãos na infância pode ser determinante para nosso comportamento em outras relações. "Muitas famílias pensam no segundo filho com o único intuito de dar um irmãozinho ao primeiro e acabam errando ao escolher esse como motivo principal", explica Priscilla Montes, educadora parental.

Devido ao vínculo estreito e à convivência diária, é natural que surjam conflitos no relacionamento entre irmãos. Isso precisa ser bem administrado pelos pais para evitar tensões no presente e dificuldades nas relações sociais futuras.

"Sempre explico a importância de os pais atuarem como mediadores, para que o processo de autoconhecimento e conhecimento do outro aconteça de forma saudável e segura. Cada conflito é uma oportunidade para reforçar os princípios morais e valores que desejamos cultivar em nossos filhos", reforça Priscilla.

Não é possível planejar uma relação de amizade, nem mesmo entre pessoas criadas juntas, pelos mesmos pais e na mesma casa. O papel dos pais é estimular e proporcionar um ambiente saudável e propício ao respeito entre os irmãos.

A amizade, em si, só podemos torcer para que aconteça. Mediar, acolher e validar os sentimentos e questionamentos das crianças é o melhor caminho. Os conflitos sempre surgirão, mas a criança que se sente confiante, sabendo que terá o apoio dos pais, e não julgamentos, crescerá mais segura e preparada para lidar com as adversidades.

Gostaram das dicas? Que tal colocar tudo em prática e melhorar a convivência entre as crianças? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.