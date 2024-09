Mitos e verdades sobre acne - Reprodução

Publicado 02/09/2024 21:17

Olá, meninas!

Ter uma pele saudável e livre de espinhas e cravos é o sonho de todas as mulheres, não é mesmo? Esse é um problema muito comum e um grande desafio para o tratamento de algumas pessoas e principalmente para o público feminino.

A acne é um problema dermatológico que pode afetar mulheres de todas as idades, desde a adolescência até a menopausa. Segundo informações do Journal of American Academy of Dermatology, o problema atinge 54% das mulheres com mais de 25 anos. A condição não é exclusiva da adolescência, sendo uma preocupação constante para muitas mulheres adultas.

O problema pode ser causado por diferentes fatores, entre eles questões hormonais. "A acne pode afetar mulheres em qualquer idade. As causas podem ser hormonais, devido ao estresse, presença de síndrome do ovário policístico, alimentação inflamatória, dificuldade na eliminação de toxinas por causa de um sistema linfático congestionado. Sempre que temos acne, o problema é interno e a pele, por ser o maior órgão do corpo, acaba sendo uma das vias onde a inflamação aparecerá", explica Priscila Schramm, nutricionista e especialista em saúde da mulher.

Para cada pessoa é preciso um tratamento personalizado. Como são muitas as informações sobre assunto, com a ajuda da especialista, listamos os principais mitos e verdades sobre a acne. Confiram!

Mitos

• Dormir com a mesma fronha por alguns dias pode piorar a acne: Embora a higiene seja importante, a principal causa da acne é interna. O problema da acne é interno. Tratando de dentro para fora, a acne vai embora. De qualquer forma, higiene e dormir com a roupa de cama limpa é sempre indicado.

• Cremes eliminam a acne: Embora muitos cremes possam ajudar na limpeza da pele e no processo de cicatrização, o tratamento de dentro para fora será o responsável por eliminar a inflamação cutânea e só ele pode trazer resultados duradouros.

• Se tenho acne, não devo usar protetor solar: O protetor solar ajuda na proteção da pele, mas você precisa escolher marcas limpas, ou seja, livres de parabenos e outras substâncias disruptoras endócrinas.

Verdades

• É necessário ir ao banheiro todos os dias e ter um intestino regulado para ter uma pele bonita e sem inflamação: O intestino é responsável pela eliminação de toxinas e hormônios. Se ele não funcionar bem, uma das consequências será o aparecimento de acne.

• Se o meu caso de acne é severo, vou precisar tomar suplementos para ajudar o meu corpo a se reequilibrar: Sim, somente a alimentação saudável não resolverá desequilíbrios profundos. O tratamento passa por uma avaliação detalhada e individualizada, incluindo o uso de suplementos quando necessário.

Gostaram das dicas?