Vem Com a Gente, apresentado por Gardênia Cavalcanti na Band Rio, completa 900 programas ao vivoDivulgação

Publicado 01/09/2024 11:08

Olá, meninas!



Vocês que me acompanham sabem que de segunda a sexta estou na Band Rio, no programa Vem Com A Gente. E quero compartilhar com vocês a celebração incrível que tivemos nesta sexta-feira (30) para comemorar o marco de 900 programas "ao vivo”. Foi um dia cheio de homenagens e muita alegria!



Eu tive a honra de comandar essa festa maravilhosa, que contou com a presença de convidados especiais, uma animada roda de samba e muitos momentos emocionantes. O especial, exibido na tarde deste sábado (31), foi uma mistura de nostalgia, humor e música, refletindo toda a essência do programa que conquistou o coração do público carioca e se consolidou como um dos maiores sucessos da Band Rio.



E posso garantir que não decepcionamos! Para a ocasião, eu escolhi um vestido deslumbrante com bordados em pérolas, assinado pela talentosa Anne Fernandes, e um bolo maravilhoso da Verônica Bolos. O programa contou com a participação de convidados ilustres, como o humorista André Lucas, filho do icônico Chico Anysio; o imitador Thiago Nascimento, famoso por suas interpretações de Silvio Santos; o grupo Segura Nega, formado exclusivamente por mulheres e Diogo Bonfim, que dá vida ao personagem ‘Narcinza’, uma homenagem à socialite Narcisa Tamborindeguy.



O programa começou com uma homenagem especial para o lendário apresentador Silvio Santos, que nos deixou há pouco tempo. Ao som de Ritmo de Festa, Thiago Nascimento fez uma performance brilhante, arrancando risadas ao interpretar o eterno apresentador.

Durante o especial, exibimos vídeos de famosos que já passaram pelo Vem Com a Gente, com recados de felicitações pela marca alcançada. Recebemos mensagens carinhosas de Paulinho Serra, André Mattos, Luciana Coutinho, Matheus Carrieri e muitos outros.O grupo de samba Segura Nega também fez uma participação animada, mostrando seu talento e energia. "Foi criado para mostrar para o Brasil e o mundo que mulher também pode estar no samba", disse a vocalista, ressaltando a importância da representatividade feminina no cenário musical.Como uma mulher que veio do interior de Alagoas e começou sua carreira em Recife, Pernambuco, eu estou profundamente grata por todo o apoio que recebo. Desde que comecei a comandar o ‘Vem Com a Gente’, tive a chance de me consolidar como uma das principais apresentadoras da Band Rio, e também atuo como colunista do jornal O Dia, aqui, contando com a audiência de vocês. Musa da Escola de Samba Grande Rio, minha escola que eu amo de paixão. Além disso, sou madrinha das obras sociais do Santuário Cristo Redentor.Eu sou imensamente grata por tudo o que vocês me proporcionam, dando audiência e carinho nas redes sociais. Em 2023, realizei um dos meus sonhos ao adquirir um dos carros antigos da eterna Hebe Camargo, uma Mercedes Benz modelo S 65 AMG, em uma negociação especial com Marcello Camargo, filho da saudosa apresentadora, com quem tenho uma amizade pessoal.O Vem Com a Gente estreou em plena pandemia, no início de 2021 e desde então se destacou pela sua interatividade e pela minha personalidade marcante. Em 2022, começamos a ser transmitidos ao vivo, um passo importante que trouxe ainda mais dinamismo e proximidade com o público. “Quando todo mundo estava precisando de entretenimento, nós estreávamos. Depois de um ano, começamos ao vivo, mostrando toda a nossa personalidade”, como eu destaquei em uma entrevista à revista Contigo no início de 2023.Durante o especial de sexta, compartilhei momentos importantes da minha carreira e também prestei outra homenagem a Silvio Santos. Além de exibir um compilado de memes e momentos icônicos do apresentador, fiz releituras dos quadros ‘Sim ou Não’ do ‘Domingo no Parque’, de quem eu confessei ter sido fã quando criança, gerando muitas risadas quando eu optei por dizer ‘não’ na hora de escolher o carro que comprei da Hebe e acabei recebendo um simples copo de plástico.No Dia do Nutricionista, fiz questão de prestar uma homenagem aos profissionais da saúde, exibindo um vídeo da Dra. Karine Barbosa, que destacou a importância de uma dieta personalizada e orientada por um nutricionista.André Lucas, um dos convidados especiais, me parabenizou pelos meus cinco anos ininterruptos na televisão e ressaltou minha trajetória, incluindo o comando do programa Band Mulher. “Gardênia é única”, destacou o humorista, reafirmando o carisma e a autenticidade que busco trazer em cada programa.Eu, emocionada, agradeci ao diretor da Band Rio, André Marini, à minha diretora Tininha Araújo e a toda minha equipe. “900 Vem Com a Gente, 900 tardes com vocês, porque Deus me deu a honra de trabalhar com o que eu amo”, declarei durante o especial, mostrando toda a minha gratidão pelo apoio recebido ao longo dos anos. O programa encerrou-se em clima de festa, com todos nós cantando ‘parabéns a você’.Obrigada a todos que fazem parte dessa jornada incrível comigo!E convido vocês a estarem comigo de segunda a sexta, pela telinha da Band ou pelo You Tube da Band Rio.Obrigada por tudo, ninguém faz nada sozinho.Beijos!