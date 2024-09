Em 2024, o lema é 'Se precisar, peça ajuda!' - Reprodução da Internet

Em 2024, o lema é 'Se precisar, peça ajuda!' Reprodução da Internet

Publicado 08/09/2024 00:00

Estamos em um mês muito importante para os cuidados com a saúde mental. No próximo dia 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e o amarelo é a cor escolhida para representar este sentimento. O objetivo geral deste dia é aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo e incentivar esse diálogo com a sociedade. Atualmente, essa é a maior campanha antiestigma do mundo! Em 2024, o lema é 'Se precisar, peça ajuda!' e diversas ações já estão sendo desenvolvidas.



Para saber mais, conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik, que explica quando é preciso ligar o sinal de alerta e procurar ajuda. O Dr. também esteve na semana passada batendo um papo comigo no meu programa na Band Rio, o 'Vem Com a Gente'. E na última quinta participamos juntos de uma palestra no Ministério Público, com o Dr. Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Luciano Mattos, procurador Geral do Estado do RJ e Eduardo Lima Neto, vice-procurador do Estado do RJ. O evento marcou uma parceria entre diversos setores da sociedade, no intuito de combater o preconceito e a desinformação. O encontro celebrou uma parceria entre o MPRJ e a Associação, para fiscalização e denúncias de psicofobia e cyberbulling na internet. Fatores fatores muito relacionados com o suicídio, principalmente nos jovens.



“É importante falar sobre o assunto de forma correta, promovendo a conscientização e derrubando os tabus, para que a pessoa busque ajuda o mais rápido possível.



Quase 100% das pessoas que morrem por suicídio apresentavam um transtorno mental na hora do ato fatal e a minoria estava em tratamento psiquiátrico. Ou seja, em muitos casos, o suicídio poderia ter sido evitado, se essas pessoas tivessem tido a oportunidade de se tratarem. O preconceito, mata!”, explicou o Dr. Ervin.



Se você está passando por problemas e precisa de apoio com sua saúde mental, busque ajuda! O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, por meio do telefone 188, por chat ou e-mail.





Pérolas em alta

Pérolas: item clássico que nunca sai de moda - Freepik

Pérolas: item clássico que nunca sai de modaFreepik

Um item clássico que nunca sai de moda, assim são as pérolas. Uma marca feminina e elegante, que vai bem em vários looks e produções. Um acessório fundamental, que não pode faltar no no guarda-roupa de uma mulher. E claro, as réplicas são um verdadeiro sucesso, afinal, nem todos têm como comprar as peças verdadeiras.



Elas são as estrelas entre os acessórios. Brincos, cordões, pulseiras, presilhas, cintos. Tudo fica lindo com pérolas. Elas também dão um toque especial em roupas, sapatos e até em peças de decoração.



A verdade é que as pérolas nunca saíram da moda. Há séculos, por gerações, elas são tradicionais para as mulheres. Ficaram muito famosas através da estilista Coco Chanel. Hoje, muitos artistas e blogueiras reforçam essa tendência. Seja qual for seu estilo, você não pode deixar de usar essas lindas e glamurosas peças.





Beleza da Alma

“Uma garota deve ser duas coisas: elegante e fabulosa”. (Coco Chanel)