Como evitar os cabelos brancos?Reprodução

Publicado 07/09/2024 09:00

Olá, meninas!

Algumas pessoas não sabem, mas assim como a nossa pele e unhas, os fios dos cabelos também envelhecem. Seu diâmetro diminui, eles ficam mais finos, perdem velocidade de crescimento, se tornam mais secos, quebradiços e começam a surgir os fios brancos.

As nossas madeixas também envelhecem e temos que estar atentas aos sinais visíveis dos fios. A dermatologista Karla Lessa explica, “Quando os cabelos brancos começam a aparecer antes dos 30 anos, pode ser uma alteração genética no gene responsável por regular a produção de melanina e dar cor aos cabelos”.

Os fios de cabelos brancos sao mais comuns apos os 35, 45 anos nas pessoas brancas e apos os 55 anos nas negros. Vale lembrar que em cada foliculo existem celulas que produzem melanina, (pigmento responsavel pela cor dos cabelos e da pele). “Quanto maior a quantidade de pigmento produzido, mais escuro o fio de cabelo nessa pessoa. Com o passar dos anos, ha uma perda da funcao dessas células e quando eles deixam de funcionar totalmente e param de produzir melanina, o fio passa a crescer totalmente branco, ou seja, sem nenhum pigmento”, comenta a médica.

Alguns fatores externos também podem influenciar para esse retardamento, como estresse, alimentacao, poluicao e exposicao excessiva a raios solares podem elevar a quantidade de radicais livres que comprometem a sintese de melanina e consequentemente levam à canicie.

Por que os fios ficam brancos? O que é Canície Capilar?

Chamamos assim a despigmentação capilar, que surge, na maior parte dos casos após a terceira década de vida, culminando com a idade avançada, de maneira gradual. Entanto, os fios brancos podem estar presentes, para algumas pessoas, desde muito cedo.

Segundo a Dra. Karla, a canicie pode estar tambem relacionada a deficits nutricionais (como de vitamina B12) ou a doencas como vitiligo, alopecia areata, alteracoes da tireoide e alguns outros disturbios hormonais. Por isso, quando acontece precocemente, e importante procurar um dermatologista para exame e diagnostico.

Como retardar o aparecimento dos fios brancos?

Estudos científicos esclarecem que o embranquecimento dos cabelos acontece quando um radical livre denominado hidroxila ataca as células produtoras de melanina da raiz dos fios, levando à morte dessas células e ao embranquecimento progressivo dos fios.

“Hábitos saudáveis são a melhor maneira de retardar o envelhecimento dos fios. O uso de shampoos adequados ao seu tipo de cabelo, a hidratação semanal correta e a proteção contra os efeitos da radiação solar diminuem as chances de quebra e o envelhecimento precoce capilar”, revela a Dra. Karla.

