Saiba como evitar a halitose matinalReprodução

Publicado 09/09/2024 19:36

Olá, meninas!

Para todo mundo que gosta de um beijo gostoso de bom dia do companheiro, logo ao despertar, aquele famoso “bafo matinal”, não combina com o clima de romances. Evitar a halitose que ocorre todas as manhãs é questão crucial para quem tem uma vida ao lado do seu grande amor. Mas será que isso é realmente possível?

Para saber mais sobre esse problema, conversamos com a Dra. Ligia Maeda, médica otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista no tema. Segundo ela, há, sim, várias formas de evitar o mau hálito nas primeiras horas do dia. Embora não exista uma “fórmula mágica”.

“Não existe medicamento direcionado para isso, infelizmente. A prevenção da halitose matinal deve ser feita principalmente através de uma higiene bucal adequada, hidratação ao longo do dia, alimentação e hábitos saudáveis”, explica a especialista.

Todo mundo tem



A quem fica muito preocupado com isso, contudo, aqui vai uma boa notícia: todos nós temos halitose matinal. A diferença é que em algumas pessoas ela pode ser mais intensa.

“A halitose matinal acontece com todas as pessoas. Isso se dá por conta da redução do fluxo salivar durante o sono, o que favorece a proliferação de bactérias na boca. Essas bactérias produzem compostos sulfurados voláteis, que causam o mau hálito ao acordar. Dessa forma, quem tem uma produção deficiente de saliva ou com maior propensão ao acúmulo de bactérias, principalmente na língua, tende a apresentar a halitose matinal de forma mais acentuada”, destaca a médica.

Para essas pessoas, a especialista recomenda investigar as possíveis causas. Se os cuidados de higiene habitual não forem suficientes, ou quando há o retorno da halitose pouco tempo após realizá-los, é importante procurar avaliação médica e fazer o exame do hálito (cromatografia gasosa com Oral Chroma) para diagnóstico e tratamento específico de acordo com a causa.

Enxaguante não resolve



E a quem pensar que o enxaguante bucal resolve o problema, a médica já avisa de antemão que, além de não resolver, ele pode até piorar. “O enxaguante bucal não resolve a halitose. Alguns, aliás, tem álcool na composição, o que tende a ressecar a cavidade bucal e agravar ainda mais o problema. Por isso, é fundamental diagnosticar a causa da halitose para que tenha um tratamento direcionado.

Idade pode agravar o problema

Outro ponto de atenção, segundo a médica, é o avançar da idade, que exige um cuidado maior com o hálito.

“A halitose pode piorar com a idade, pois, à medida que as pessoas envelhecem, é comum que a produção de saliva diminua. Isso pode ser devido a vários fatores, como o uso de certos medicamentos, condições médicas, alimentação, baixa ingestão de água ou simplesmente parte do processo natural de envelhecimento”.

Abaixo, seguem as dicas de higiene bucal que a médica recomenda para evitar a halitose matinal:

1. Higiene bucal noturna

Escove os dentes antes de dormir: Escove os dentes por pelo menos dois minutos antes de dormir, usando uma pasta de dente com flúor.

Use fio dental: O fio dental remove partículas de comida e placa que podem causar mau hálito.

Escove a língua: A língua pode acumular bactérias causadoras de mau hálito. Use um raspador de língua ou a escova de dentes para limpá-la.

2. Evite comer alimentos que causam mau hálito

Alimentos como alho, cebola e comidas muito temperadas podem contribuir para o mau hálito. Evite consumi-los à noite.

3. Hidratação

Beba água: A boca seca é uma das principais causas do mau hálito matinal. Beber água antes de dormir e manter-se hidratado durante o dia ajuda a manter a boca úmida.

4. Evite o consumo de álcool e fumo

O álcool e o fumo contribuem para a boca seca e o acúmulo de bactérias, aumentando o risco de halitose.

5. Trate problemas de saúde bucal

Se você tiver problemas como cáries, gengivite ou outras condições bucais, procure tratamento, pois essas condições podem contribuir para a halitose.