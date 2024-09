Vai curtir o Rock in Rio? Cuide da sua pele! - Reprodução

Vai curtir o Rock in Rio? Cuide da sua pele!Reprodução

Publicado 14/09/2024 09:00

Olá, meninas!

Com a chegada do Rock in Rio, a cidade carioca se prepara para dias de muita música, energia e claro, muita exposição ao sol. No ritmo frenético dos shows e entre multidões animadas, a saúde da pele do público pode sofrer com os efeitos do calor, da radiação solar e da maquiagem. De acordo com a dermatologista Michele Kreuz, o aliado indispensável para que os foliões possam curtir o festival sem comprometer a saúde da pele é o protetor solar.

“A aplicação deve ser generosa e reaplicada a cada duas horas, especialmente em áreas que ficam mais expostas, como rosto, pescoço e ombros. Para os que vão passar o dia inteiro nos shows, a dica é escolher protetores de amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) 30 ou superior, que sejam resistentes ao suor, de preferência, para garantir uma maior durabilidade”, explica a especialista.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgados em 2023 mostram que no estado do Rio são esperados 23.590 novos casos de câncer de pele anualmente até 2025, sendo 12.270 em homens e 11.320 em mulheres. A prevenção é a chave para que esses números diminuam e uma das formas mais eficazes de se proteger é o uso regular de filtro solar. “O filtro solar atua como uma barreira que absorve ou reflete os raios UV prejudiciais antes que eles atinjam a pele. Isso ajuda a prevenir danos celulares que podem levar ao desenvolvimento do câncer”, explica a médica.

Hidratação

A hidratação também possui papel crucial. Além do consumo regular de água entre os shows para manter o corpo hidratado, é importante usar produtos tópicos que ajudem a reter a umidade na pele. Ela sugere o uso de loções leves e não oleosas, que evitam o entupimento dos poros e lembra que o ar livre, o vento e o sol podem desidratar rapidamente a pele causando desconforto e ressecamento.

Maquiagem

A maquiagem também é parte essencial do look do festival e como para uma boa noite carioca “a pré” e a “pós” não podem ficar de fora, os cuidados devem começar antes mesmo da aplicação. Preparar a pele com um bom primer ajuda a fixar a maquiagem e a criar uma barreira que protege contra a oleosidade excessiva e o suor. Escolher produtos à prova d’água é uma boa alternativa. Produtos multifuncionais também são aliados, como BB creams com FPS e hidratação.

Ao chegar em casa a maquiagem deve ser removida com produtos adequados, como demaquilantes suaves que não irritam a pele. Dormir de maquiagem pode obstruir os poros e levar ao surgimento de acne e irritações. Um bom cuidado com a pele não só previne problemas imediatos, como queimaduras solares e desidratação, mas também preserva a saúde e a aparência da pele a longo prazo.