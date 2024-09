Poás em alta! Tendência de moda de "bolinhas" apareceu renovada no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza - Reprodução

Publicado 13/09/2024 09:00

Olá, meninas!

O tapete vermelho no Festival de Cinema de Veneza trouxe, entre outras tendências, uma moda clássica que faz a cabeça e o guarda-roupa de muitas mulheres: o look com poás. Você sabe que tendência é essa? São as clássicas bolinhas, que sempre remetem a um charme retrô.

O estilo marcou presença no evento que reúne grandes artistas do mundo inteiro, com looks deslumbrantes de grandes celebridades. Entre os destaques estavam a influenciadora Maria Braz, a cantora Lady Gaga, a ginasta olímpica italiana Alice D'Amato e a atriz Bianca Vitali, que optaram por usar peças sofisticadas com a estampa de poás, mostrando que essa tendência veio para ficar.

As lindas “bolinhas” foram apresentadas em diferentes leituras, tanto nos contrastantes, misturando o preto e o branco em uma combinação clássica, mas com um toque moderno com bolas grandes, como em aplicações metalizadas, minimalistas ou coloridas.

Essas escolhas no tapete vermelho de um dos festivais mais prestigiados do mundo, são também uma vitrine das tendências que irão dominar as próximas estações, reforçando que os poás estão de volta à moda, mais fortes do que nunca. Seja em vestidos longos e fluidos ou em peças mais estruturadas, a estampa de bolinhas se mostra versátil, permitindo criar desde looks casuais até produções glamourosas para eventos de gala.