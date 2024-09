As mulheres são grupo de risco para a trombose - Reprodução

Publicado 16/09/2024 21:13

Olá, meninas!

Hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, uma data que tem como objetivo conscientizar a população sobre uma doença que afeta milhares de brasileiros todos os dias, principalmente as mulheres. De acordo com o Ministério da Saúde, a incidência de trombose é maior nas mulheres pela maior exposição a fatores de risco, como anticoncepcionais e gestações.

O problema ocorre quando há a formação de um ou mais coágulos, impedindo que o sangue flua normalmente pelas artérias e pelas veias. E para saber quais os riscos e todas as informações sobre a doença, conversamos com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Dr. Armando Lobato. Ele destacou algumas dicas importantes para auxiliar na prevenção e ajudar a evitar a trombose. Confiram as dicas!

Adote um estilo de vida saudável

Manter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas regularmente, ajuda a manter a boa circulação do corpo. Evitar ficar muito tempo sentado, evitar consumo de álcool e tabagismo, além de aumento de peso corporal, também auxiliam na prevenção da patologia.

Esteja atento aos sinais e sintomas da trombose venosa

Monitorar os sintomas auxilia no diagnóstico precoce, neste caso, os sintomas mais comuns são: dores locais, inchaços, coloração escura ou arroxeada, endurecimento da pele e aumento de temperatura.

Faça exames médicos periódicos

Realizar check-ups, não só do corpo todo mas também da parte Vascular, é essencial para ter resultados positivos a longo prazo.

Atenção mulheres: Vocês são grupo de risco!

Mulheres que fumam e tomam anticoncepcionais têm maior chance de ter a doença. Mulheres com mais de 40 anos são as que mais sofrem da patologia, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

A SBACV realizou uma pesquisa baseada em dados do DataSus, de 2020 a 2024, que revelou um aumento significativo nas internações por trombose entre mulheres com mais de 40 anos. Em 2020, das 23.361 mulheres internadas com trombose, 17.578 tinham mais de 40 anos. Em 2023, o número saltou para 29.528 de um total de 36.258 internações femininas.

E você, conhece alguém que está sofrendo com o problema? Me conta? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.