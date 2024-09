Aprenda a fazer um copinho de cookie para servir com o sorvete - Divulgação

Publicado 23/09/2024 20:29

Olá, meninas!

Nesta segunda, dia 23 de setembro, comemoramos o Dia do Sorvete! Essa é uma das sobremesas mais populares no mundo todo. E aqui no Brasil ela combina muito bem com o clima quente e aconchegante do nosso povo. Nada melhor que um sorvete para refrescar os dias de calor, não é mesmo?

Para celebrar a data em grande estilo, vamos ensinar uma receita que vai deixar a sobremesa ainda mais saborosa: um copinho feito com cookie! Essa delícia é perfeita para saborear com sorvete.

Hoje eu recebi no meu programa na TV Band, o “Vem Com a Gente”, a Thais Andrade , confeiteira artesanal, que ensinou todos os segredos dessa receita. Para assistir o passo a passo, confira a entrevista com ela no nosso canal, clicando aqui

Copinho de cookie

Ingredientes:

125g de manteiga ou margarina

3/4 de xícara de açúcar (130g)

1/2 xícara de açúcar mascavo (75g)

1 ovo

2 xícaras de farinha de trigo (220g)

1 colher de chá de fermento

300g de chocolate picado ou em gotas

Modo de preparo:

Com a batedeira, um fuê ou até mesmo um garfo, misture a manteiga em temperatura ambiente (caso seja margarina, sempre gelada) com os dois açúcares. Adicione o ovo e misture. Adicione a farinha e o fermento e incorpore até ficar homogêneo, por ultimo as gotas de chocolate.

Leve ao forno a 200 graus por 10 min, no máximo 15 minutos.

Para fazer o cookie de chocolate, acrescente um 1/4 de xícara de chocolate em pó.