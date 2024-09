Vacinar os pequenos e manter a higiene são as melhores formas de prevenção contra o rotavírus - Reprodução

Publicado 27/09/2024 09:00

Olá, meninas!

O rotavírus é um vírus que causa gastroenterite e os sintomas mais frequentes são vômitos, dor abdominal e diarreia. Pode também ocorrer febre e em quadros mais graves a desidratação. São o problema não for tratado de forma eficaz pode até causar o óbito, especialmente em crianças menores de 5 anos.

O rotavírus pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, mas as crianças são as que mais sofrem com o problema. Estima-se que 600 mil crianças morrem por ano no mundo por rotavírus.

A doença é altamente contagiosa e são frequentes os surtos de casos em creches, escolas e hospitais. Além de alimentos ou água contaminados, também pode ser transmitida por via aérea e de forma indireta em superfícies contaminadas como maçanetas, mesas e superfícies como brinquedos.

“O melhor método de precaução é a vacinação, sendo a primeira dose já aos 2 meses de vida e, no máximo iniciando até os 3 meses e 15 dias de vida. Há dois tipos de vacina, ambas por via oral, sendo uma monovalente, que está disponível na rede pública de saúde e a outra pentavalente, disponível apenas na rede privada. A vacina é bastante eficaz contra os sorotipos, reduzindo os quadros mais graves, evitando ainda a disseminação nos mais velhos”, explica o pediatra Rodrigo Cardeal, que também é alergologista e imunologista.

Métodos de precaução como lavagem das mãos com água e sabão, álcool em gel, higienização de alimentos e utensílios de cozinha, utilização de água potável também influenciam na disseminação do vírus reduzindo a chance de adoecer.

“O tratamento baseia-se no cuidado dos sintomas, manutenção da hidratação com ingestão de líquidos como água, sucos e até mesmo soros de rehidratação oral e na vigilância da desidratação”, destaca o médico.

Cuidem-se! Vacinem seus bebês e mantenham uma higiene adequada. A prevenção é o melhor remédio!

